Спартак М - Крылья Советов 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
01 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 01 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спартак М
Москва
Крылья Советов
Самара
Главные тренеры
|Паоло Ваноли
|Игорь Витальевич Осинькин
История личных встреч
|30.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|0 : 1
|09.11.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|2 : 0
|25.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|1 : 2
|18.05.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 29
|1 : 2
|25.11.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 15
|3 : 1
|04.04.2018
|Кубок России
|1/4 финала
|1 : 3
|01.12.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|4 : 0
|08.08.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 2
|1 : 0
|04.12.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 18
|1 : 0
|09.08.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 4
|0 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|75,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|64,2
| 3
Лига конференций
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
| 4
Лига конференций
|ЦСКА
|26
|14
|5
|7
|38-25
|47
|60,3
|5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|53,8
|6
|Локомотив М
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|52,6
|7
|Крылья Советов
|26
|11
|5
|10
|33-30
|38
|48,7
|8
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|9
|Ахмат
|26
|10
|2
|14
|31-37
|32
|41,0
|10
|Спартак М
|26
|8
|7
|11
|30-36
|31
|39,7
|11
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
|12
|Нижний Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|35,9
| 13
Стыковая зона
|Химки
|26
|6
|10
|10
|30-42
|28
|35,9
| 14
Стыковая зона
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|26
|4
|10
|12
|24-37
|22
|28,2
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|26,9