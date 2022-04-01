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Спартак М - Крылья Советов 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
01 мая 2022, воскресенье. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Евгений Турбин (Дмитров, Россия);
Спартак МКрылья Советов

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Крылья Советов, которое состоится 01 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Крылья Советов
      Самара
      Главные тренеры
      Италия Паоло Ваноли
      Россия Игорь Витальевич Осинькин
      История личных встреч
      30.07.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Крылья Советов0 : 1Спартак М
      09.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Спартак М2 : 0Крылья Советов
      25.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Крылья Советов1 : 2Спартак М
      18.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 29 Крылья Советов1 : 2Спартак М
      25.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Спартак М3 : 1Крылья Советов
      04.04.2018 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов1 : 3Спартак М
      01.12.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Крылья Советов4 : 0Спартак М
      08.08.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Спартак М1 : 0Крылья Советов
      04.12.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Спартак М1 : 0Крылья Советов
      09.08.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Крылья Советов0 : 2Спартак М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Спартак» — «Крылья Советов». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Зенит27187264-266175,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо М27164747-285264,2
      3
      Лига конференций
      		Сочи27154848-294960,5
      4
      Лига конференций
      		ЦСКА26145738-254760,3
      5 Краснодар26126838-284253,8
      6 Локомотив М26118738-354152,6
      7 Крылья Советов261151033-303848,7
      8 Ростов27971145-463442,0
      9 Ахмат261021431-373241,0
      10 Спартак М26871130-363139,7
      11 Рубин27851433-502935,8
      12 Нижний Новгород26771223-362835,9
      13
      Стыковая зона
      		Химки266101030-422835,9
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа264101224-372228,2
      16
      Зона вылета
      		Арсенал26561525-522126,9

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