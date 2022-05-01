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Химки - Уфа 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
01 мая 2022, воскресенье. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия);
Химки
Уфа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Уфа, которое состоится 01 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Уфа
      Уфа
      Главные тренеры
      Россия Сергей Николаевич Юран
      Россия Алексей Борисович Стукалов
      История личных встреч
      18.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Уфа3 : 2Химки
      27.02.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Химки2 : 1Уфа
      23.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 15 Уфа1 : 2Химки
      19.03.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 24 Химки0 : 1Уфа
      22.08.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 8 Уфа3 : 2Химки
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Химки» — «Уфа». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Зенит27187264-266175,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо М27164747-285264,2
      3
      Лига конференций
      		Сочи27154848-294960,5
      4
      Лига конференций
      		ЦСКА26145738-254760,3
      5 Краснодар26126838-284253,8
      6 Локомотив М26118738-354152,6
      7 Крылья Советов261151033-303848,7
      8 Ростов27971145-463442,0
      9 Ахмат261021431-373241,0
      10 Спартак М26871130-363139,7
      11 Рубин27851433-502935,8
      12 Нижний Новгород26771223-362835,9
      13
      Стыковая зона
      		Химки266101030-422835,9
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа264101224-372228,2
      16
      Зона вылета
      		Арсенал26561525-522126,9

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