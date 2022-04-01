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Эвертон - Челси 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия), вместимость: 40157
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Эвертон
Челси

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эвертон - Челси, которое состоится 01 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Гудисон Парк (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эвертон
      Ливерпуль
      Челси
      Лондон
      Главные тренеры
      Англия Фрэнк Лэмпард
      Германия Томас Тухель
      История личных встреч
      16.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Челси1 : 1Эвертон
      08.03.2021 Англия - Премьер-лига Тур 27 Челси2 : 0Эвертон
      12.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 12 Эвертон1 : 0Челси
      08.03.2020 Англия - Премьер-лига Тур 29 Челси4 : 0Эвертон
      07.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 16 Эвертон3 : 1Челси
      17.03.2019 Англия - Премьер-лига Тур 31 Эвертон2 : 0Челси
      11.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 12 Челси0 : 0Эвертон
      23.12.2017 Англия - Премьер-лига Тур 19 Эвертон0 : 0Челси
      25.10.2017 Англия - Кубок лиги 4-й раунд Челси2 : 1Эвертон
      27.08.2017 Англия - Премьер-лига Тур 3 Челси2 : 0Эвертон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити34265384-218381,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      3
      Лига чемпионов
      		Челси33199568-286666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал331931152-406060,6
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур331841156-385858,6
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
      7
      Лига конференций
      		Вест Хэм Юнайтед341571252-445251,0
      8 Вулверхэмптон341541533-324948,0
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3510141134-424441,9
      10 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      11 Лестер Сити321191247-514243,8
      12 Кристал Пэлас349141145-424140,2
      13 Астон Вилла331241744-464040,4
      14 Брентфорд341171641-494039,2
      15 Саутгемптон359131341-584038,1
      16 Бёрнли347131431-463433,3
      17 Лидс Юнайтед348101638-723433,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон32851934-552930,2
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд34642432-692221,6
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити34562322-712120,6

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