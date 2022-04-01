Тоттенхэм - Лестер 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия), вместимость: 62062
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Тоттенхэм Хотспур - Лестер Сити, которое состоится 01 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Тоттенхэм Хотспур (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Лестер Сити
Лестер
Главные тренеры
|Антонио Конте
|Брендан Роджерс
История личных встреч
|19.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|2 : 3
|23.05.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|2 : 4
|20.12.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|0 : 2
|19.07.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 37
|3 : 0
|21.09.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 1
|10.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 26
|3 : 1
|08.12.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 16
|0 : 2
|13.05.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 38
|5 : 4
|28.11.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 14
|2 : 1
|18.05.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 34
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|81,4
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|80,4
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|33
|19
|9
|5
|68-28
|66
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|33
|19
|3
|11
|52-40
|60
|60,6
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|33
|18
|4
|11
|56-38
|58
|58,6
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|35
|15
|10
|10
|54-52
|55
|52,4
| 7
Лига конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|15
|7
|12
|52-44
|52
|51,0
|8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|48,0
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|41,9
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|41,0
|11
|Лестер Сити
|32
|11
|9
|12
|47-51
|42
|43,8
|12
|Кристал Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|40,2
|13
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|40,4
|14
|Брентфорд
|34
|11
|7
|16
|41-49
|40
|39,2
|15
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|38,1
|16
|Бёрнли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|33,3
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|33,3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|32
|8
|5
|19
|34-55
|29
|30,2
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|21,6
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|20,6