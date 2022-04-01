Эльче - Осасуна 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
01 мая 2022, воскресенье. 15:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Осасуна, которое состоится 01 Мая 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Осасуна
Памплона
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Хагоба Аррасате
История личных встреч
|29.11.2021
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|18.04.2021
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|22.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 35
|1 : 2
|26.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 2
|1 : 1
|10.04.2016
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 33
|0 : 0
|08.11.2015
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 12
|2 : 1
|15.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 0
|20.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 5
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|79,4
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|42,2
|11
|Райо Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|40,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|38,2
|14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5
| 20
Зона вылета
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
|25,5