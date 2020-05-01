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Гранада - Сельта 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Лос-Карменес (Гранада, Испания), вместимость: 23014
01 мая 2022, воскресенье. 17:15 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Гранада
Сельта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гранада - Сельта, которое состоится 01 Мая 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Лос-Карменес (Гранада, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гранада
      Гранада
      Сельта
      Виго
      Главные тренеры
      Аргентина Эдуардо Херман Коудет
      История личных встреч
      27.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Сельта1 : 0Гранада
      31.01.2021 Испания - Примера Тур 21 Гранада0 : 0Сельта
      29.11.2020 Испания - Примера Тур 11 Сельта3 : 1Гранада
      29.02.2020 Испания - Примера Тур 26 Гранада0 : 0Сельта
      15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Сельта0 : 2Гранада
      16.04.2017 Испания - Примера Тур 32 Гранада0 : 3Сельта
      27.11.2016 Испания - Примера Тур 13 Сельта3 : 1Гранада
      25.04.2016 Испания - Примера Тур 35 Сельта2 : 1Гранада
      20.12.2015 Испания - Примера Тур 16 Гранада0 : 2Сельта
      08.04.2015 Испания - Примера Тур 30 Гранада1 : 1Сельта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона33189661-336363,6
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М33187859-396161,6
      5
      Лига Европы
      		Бетис331761056-385757,6
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад331510832-315555,6
      7 Вильярреал3414101054-335251,0
      8 Атлетик Б331212939-344848,5
      9 Осасуна331281334-444444,4
      10 Валенсия3410131145-494342,2
      11 Райо Вальекано331171534-384040,4
      12 Сельта331091436-373939,4
      13 Эспаньол341091537-493938,2
      14 Эльче331081536-443838,4
      15 Хетафе338111431-373535,4
      16 Мальорка33881729-543232,3
      17 Кадис346141430-473231,4
      18
      Зона вылета
      		Гранада336121536-563030,3
      19
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5
      20
      Зона вылета
      		Леванте345111842-662625,5

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