Барселона - Мальорка 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Камп Ноу (Барселона, Испания), вместимость: 99354
01 мая 2022, воскресенье. 22:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Барселона - Мальорка, которое состоится 01 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Камп Ноу (Барселона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Барселона
Барселона
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Главные тренеры
|Хавьер Эрнандес
|Хавьер Агирре
История личных встреч
|02.01.2022
|Испания - Примера
|Тур 19
|0 : 1
|13.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 28
|0 : 4
|07.12.2019
|Испания - Примера
|Тур 16
|5 : 2
|07.04.2013
|Испания - Примера
|Тур 30
|5 : 0
|11.11.2012
|Испания - Примера
|Тур 11
|2 : 4
|24.03.2012
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 2
|29.10.2011
|Испания - Примера
|Тур 11
|5 : 0
|26.02.2011
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 3
|03.10.2010
|Испания - Примера
|Тур 6
|1 : 1
|27.03.2010
|Испания - Примера
|Тур 29
|0 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 34-го тура Примеры: «Барселона» — «Мальорка». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|79,4
| 2
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 3
Лига чемпионов
|Барселона
|33
|18
|9
|6
|61-33
|63
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|33
|18
|7
|8
|59-39
|61
|61,6
| 5
Лига Европы
|Бетис
|33
|17
|6
|10
|56-38
|57
|57,6
| 6
Лига конференций
|Реал Сосьедад
|33
|15
|10
|8
|32-31
|55
|55,6
|7
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|8
|Атлетик Б
|33
|12
|12
|9
|39-34
|48
|48,5
|9
|Осасуна
|33
|12
|8
|13
|34-44
|44
|44,4
|10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|42,2
|11
|Райо Вальекано
|33
|11
|7
|15
|34-38
|40
|40,4
|12
|Сельта
|33
|10
|9
|14
|36-37
|39
|39,4
|13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|38,2
|14
|Эльче
|33
|10
|8
|15
|36-44
|38
|38,4
|15
|Хетафе
|33
|8
|11
|14
|31-37
|35
|35,4
|16
|Мальорка
|33
|8
|8
|17
|29-54
|32
|32,3
|17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 18
Зона вылета
|Гранада
|33
|6
|12
|15
|36-56
|30
|30,3
| 19
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5
| 20
Зона вылета
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
|25,5