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Райо Вальекано - Реал Сосьедад 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания), вместимость: 15489
01 мая 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Райо Вальекано
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Райо Вальекано - Реал Сосьедад, которое состоится 01 Мая 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Кампо де Вальекас (Мадрид, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Райо Вальекано
      Мадрид
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      Испания Андони Ираола
      Испания Иманол Альгуасиль
      История личных встреч
      22.08.2021 Испания - Примера Тур 2 Реал Сосьедад1 : 0Райо Вальекано
      20.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
      25.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Реал Сосьедад2 : 2Райо Вальекано
      08.05.2016 Испания - Примера Тур 37 Реал Сосьедад2 : 1Райо Вальекано
      03.01.2016 Испания - Примера Тур 18 Райо Вальекано2 : 2Реал Сосьедад
      23.05.2015 Испания - Примера Тур 38 Райо Вальекано2 : 4Реал Сосьедад
      17.01.2015 Испания - Примера Тур 19 Реал Сосьедад0 : 1Райо Вальекано
      11.03.2014 Испания - Примера Тур 27 Реал Сосьедад2 : 3Райо Вальекано
      05.10.2013 Испания - Примера Тур 8 Райо Вальекано1 : 0Реал Сосьедад
      14.04.2013 Испания - Примера Тур 31 Райо Вальекано0 : 2Реал Сосьедад
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона33189661-336363,6
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М33187859-396161,6
      5
      Лига Европы
      		Бетис331761056-385757,6
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад331510832-315555,6
      7 Вильярреал3414101054-335251,0
      8 Атлетик Б331212939-344848,5
      9 Осасуна331281334-444444,4
      10 Валенсия3410131145-494342,2
      11 Райо Вальекано331171534-384040,4
      12 Сельта331091436-373939,4
      13 Эспаньол341091537-493938,2
      14 Эльче331081536-443838,4
      15 Хетафе338111431-373535,4
      16 Мальорка33881729-543232,3
      17 Кадис346141430-473231,4
      18
      Зона вылета
      		Гранада336121536-563030,3
      19
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5
      20
      Зона вылета
      		Леванте345111842-662625,5

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