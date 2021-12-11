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Ювентус - Венеция 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Альянц - Ювентус (Турин, Италия), вместимость: 41507
01 мая 2022, воскресенье. 13:30 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
Ювентус
Венеция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ювентус - Венеция, которое состоится 01 Мая 2022 года в 13:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц - Ювентус (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ювентус
      Турин
      Венеция
      Венеция
      Главные тренеры
      Италия Массимилиано Аллегри
      Италия Паоло Дзанетти
      История личных встреч
      11.12.2021 Италия - Серия А Тур 17 Венеция1 : 1Ювентус
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан34228460-307472,5
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М34219472-287270,6
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи35217767-317066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус34199652-306664,7
      5
      Лига Европы
      		Рома341771055-405856,9
      6
      Лига Европы
      		Лацио341681066-505654,9
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина341751254-465654,9
      8 Аталанта341510961-435553,9
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Сассуоло3512101360-614643,8
      11 Торино3411111242-364443,1
      12 Удинезе3410131153-524342,2
      13 Болонья341191439-484241,2
      14 Эмполи349101545-623736,3
      15 Сампдория35962042-573331,4
      16 Специя34961934-593332,4
      17 Кальяри356101932-642826,7
      18
      Зона вылета
      		Салернитана33672028-702525,3
      19
      Зона вылета
      		Дженоа353161625-552523,8
      20
      Зона вылета
      		Венеция33572127-612222,2

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