Бордо - Ницца 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция), вместимость: 43000
01 мая 2022, воскресенье. 18:05 МСК. Франция - Лига 1, 35-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бордо - Ницца, которое состоится 01 Мая 2022 года в 18:05 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Матмут-Атлантик (Бордо, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бордо
Бордо
Ницца
Ницца
Главные тренеры
|Давид Гуйон
|Кристоф Галтье
История личных встреч
|28.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|4 : 0
|17.01.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|0 : 3
|27.09.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 0
|01.03.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|1 : 1
|08.11.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 13
|1 : 1
|12.01.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 20
|1 : 0
|28.10.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|0 : 1
|25.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 27
|0 : 0
|17.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|1 : 0
|02.04.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|75,2
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|63,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|34
|18
|5
|11
|75-36
|59
|57,8
| 4
Лига Европы
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|57,8
| 5
Лига конференций
|Страсбург
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|54,3
|6
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|-1
|56,9
|7
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|52,4
|8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|-1
|52,0
|9
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|48,6
|10
|Лилль
|34
|13
|12
|9
|42-40
|51
|50,0
|11
|Брест
|34
|12
|9
|13
|43-48
|45
|44,1
|12
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|41,2
|13
|Реймс
|34
|9
|13
|12
|36-37
|40
|39,2
|14
|Анже
|34
|8
|11
|15
|38-51
|35
|34,3
|15
|Лорьян
|34
|8
|10
|16
|33-57
|34
|33,3
|16
|Труа
|34
|8
|9
|17
|30-47
|33
|32,4
|17
|Клермон
|34
|8
|9
|17
|35-63
|33
|32,4
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|30,4
| 19
Зона вылета
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|26,5
| 20
Зона вылета
|Метц
|34
|4
|12
|18
|29-60
|24
|23,5