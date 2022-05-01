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Монако - Анже 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Луи II (Фонвьей, Монако), вместимость: 18523
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Франция - Лига 1, 35-й тур
Монако
Анже

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монако - Анже, которое состоится 01 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Луи II (Фонвьей, Монако). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монако
      Монако
      Анже
      Анже
      Главные тренеры
      Бельгия Филипп Клеман
      Франция Жеральд Батикл
      История личных встреч
      01.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 16 Анже1 : 3Монако
      25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Анже0 : 1Монако
      09.01.2021 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако3 : 0Анже
      04.02.2020 Франция - Лига 1 Тур 23 Монако1 : 0Анже
      14.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 18 Анже0 : 0Монако
      02.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 27 Анже2 : 2Монако
      25.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Монако0 : 1Анже
      10.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 25 Анже0 : 4Монако
      02.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 16 Монако1 : 0Анже
      08.04.2017 Франция - Лига 1 Тур 32 Анже0 : 1Монако
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ35247479-347975,2
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель34198756-336563,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн341851175-365957,8
      4
      Лига Европы
      		Монако34178955-355957,8
      5
      Лига конференций
      		Страсбург351512858-395754,3
      6 Ницца341771043-2957-156,9
      7 Ланс3515101055-445552,4
      8 Лион341411956-4552-152,0
      9 Нант351491250-435148,6
      10 Лилль341312942-405150,0
      11 Брест341291343-484544,1
      12 Монпелье341261646-514241,2
      13 Реймс349131236-374039,2
      14 Анже348111538-513534,3
      15 Лорьян348101633-573433,3
      16 Труа34891730-473332,4
      17 Клермон34891735-633332,4
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен347101738-683130,4
      19
      Зона вылета
      		Бордо345121747-842726,5
      20
      Зона вылета
      		Метц344121829-602423,5

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