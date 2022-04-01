Спортинг - Жил Висенте 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
01 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 32-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Жил Висенте, которое состоится 01 Мая 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Жил Висенте
Барселуш
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Рикарду Соареш
История личных встреч
|18.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 3
|10.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 18
|1 : 2
|29.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 1
|3 : 1
|01.07.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 29
|2 : 1
|04.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 2
|0 : 2
|01.12.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|3 : 1
|22.02.2015
|Португалия - Примейра
|Тур 22
|2 : 0
|21.09.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 5
|0 : 4
|12.04.2014
|Португалия - Примейра
|Тур 27
|2 : 0
|08.12.2013
|Португалия - Примейра
|Тур 12
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|31
|26
|4
|1
|79-20
|82
|88,2
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|24
|4
|3
|62-20
|76
|81,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|32
|22
|5
|5
|76-29
|71
|74,0
| 4
Лига конференций
|Брага
|31
|17
|8
|6
|48-28
|59
|63,4
| 5
Лига конференций
|Жил Висенте
|30
|12
|11
|7
|42-32
|47
|52,2
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|12
|6
|12
|42-38
|42
|46,7
|7
|Маритиму
|32
|9
|10
|13
|38-42
|37
|38,5
|8
|Эшторил
|32
|8
|12
|12
|35-41
|36
|37,5
|9
|Санта-Клара
|31
|8
|12
|11
|35-49
|36
|38,7
|10
|Пасуш де Феррейра
|30
|9
|9
|12
|27-38
|36
|40,0
|11
|Портимоненсе
|32
|9
|8
|15
|28-42
|35
|36,5
|12
|Фамаликан
|32
|7
|12
|13
|39-47
|33
|34,4
|13
|Боавишта
|31
|6
|15
|10
|34-48
|33
|35,5
|14
|Арока
|31
|7
|9
|15
|29-51
|30
|32,3
|15
|Визела
|30
|6
|11
|13
|31-48
|29
|32,2
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|31
|6
|8
|17
|28-47
|26
|28,0
| 17
Зона вылета
|Тондела
|30
|7
|4
|19
|37-60
|25
|27,8
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|31
|5
|10
|16
|21-51
|25
|26,9