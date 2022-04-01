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Спортинг - Жил Висенте 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
01 мая 2022, воскресенье. 22:30 МСК. Португалия - Примейра, 32-й тур
Спортинг
Жил Висенте

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Жил Висенте, которое состоится 01 Мая 2022 года в 22:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спортинг
      Лиссабон
      Жил Висенте
      Барселуш
      Главные тренеры
      Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
      Португалия Рикарду Соареш
      История личных встреч
      18.12.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Жил Висенте0 : 3Спортинг
      10.02.2021 Португалия - Примейра Тур 18 Жил Висенте1 : 2Спортинг
      29.10.2020 Португалия - Примейра Тур 1 Спортинг3 : 1Жил Висенте
      01.07.2020 Португалия - Примейра Тур 29 Спортинг2 : 1Жил Висенте
      04.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 2 Жил Висенте0 : 2Спортинг
      01.12.2019 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте3 : 1Спортинг
      22.02.2015 Португалия - Примейра Тур 22 Спортинг2 : 0Жил Висенте
      21.09.2014 Португалия - Примейра Тур 5 Жил Висенте0 : 4Спортинг
      12.04.2014 Португалия - Примейра Тур 27 Спортинг2 : 0Жил Висенте
      08.12.2013 Португалия - Примейра Тур 12 Жил Висенте0 : 2Спортинг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Порту31264179-208288,2
      2
      Лига чемпионов
      		Спортинг31244362-207681,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Бенфика32225576-297174,0
      4
      Лига конференций
      		Брага31178648-285963,4
      5
      Лига конференций
      		Жил Висенте301211742-324752,2
      6 Витория Гимарайнш301261242-384246,7
      7 Маритиму329101338-423738,5
      8 Эшторил328121235-413637,5
      9 Санта-Клара318121135-493638,7
      10 Пасуш де Феррейра30991227-383640,0
      11 Портимоненсе32981528-423536,5
      12 Фамаликан327121339-473334,4
      13 Боавишта316151034-483335,5
      14 Арока31791529-513032,3
      15 Визела306111331-482932,2
      16
      Стыковая зона
      		Морейренсе31681728-472628,0
      17
      Зона вылета
      		Тондела30741937-602527,8
      18
      Зона вылета
      		Белененсеш315101621-512526,9

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