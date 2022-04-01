ПСВ Эйндховен - Виллем II 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
01 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Виллем II, которое состоится 01 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ПСВ Эйндховен
Эйндховен
Виллем II
Тилбург
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Кевин Хофланд
История личных встреч
|25.09.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|2 : 1
|09.05.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|0 : 2
|08.11.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 8
|3 : 0
|21.08.2020
|Товарищеские матчи (клубы)
|Товарищеские матчи
|1 : 1
|08.02.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 22
|3 : 0
|10.11.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 13
|2 : 1
|25.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|0 : 3
|01.09.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 4
|6 : 1
|10.03.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 27
|5 : 0
|30.09.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 7
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|31
|78
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|30
|71
| 3
Лига конференций
|Фейеноорд
|30
|64
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|30
|61
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|30
|58
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|31
|45
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|30
|44
|8
|Гронинген
|30
|36
|9
|Гоу Эхед Иглс
|30
|36
|10
|НЕК Неймеген
|31
|35
|11
|Херенвен
|30
|34
|12
|Хераклес
|30
|33
|13
|Камбюр
|30
|33
|14
|Фортуна
|30
|29
|15
|Валвейк
|30
|28
| 16
Стыковая зона
|ПЕК Зволле
|31
|26
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|30
|26
| 18
Зона вылета
|Спарта
|30
|25