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ПСВ Эйндховен - Виллем II 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Филипс (Эйндховен, Нидерланды), вместимость: 35119
01 мая 2022, воскресенье. 15:30 МСК. Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур
ПСВ Эйндховен
Виллем II

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСВ Эйндховен - Виллем II, которое состоится 01 Мая 2022 года в 15:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 31-й тур, оно проводится на стадионе: Филипс (Эйндховен, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСВ Эйндховен
      Эйндховен
      Виллем II
      Тилбург
      Главные тренеры
      Германия Роджер Шмидт
      Нидерланды Кевин Хофланд
      История личных встреч
      25.09.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 Виллем II2 : 1ПСВ Эйндховен
      09.05.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Виллем II0 : 2ПСВ Эйндховен
      08.11.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 8 ПСВ Эйндховен3 : 0Виллем II
      21.08.2020 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Виллем II1 : 1ПСВ Эйндховен
      08.02.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 22 ПСВ Эйндховен3 : 0Виллем II
      10.11.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 13 Виллем II2 : 1ПСВ Эйндховен
      25.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 Виллем II0 : 3ПСВ Эйндховен
      01.09.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 4 ПСВ Эйндховен6 : 1Виллем II
      10.03.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 27 Виллем II5 : 0ПСВ Эйндховен
      30.09.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 7 ПСВ Эйндховен4 : 0Виллем II
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс31 78
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен30 71
      3
      Лига конференций
      		Фейеноорд30 64
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте30 61
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар30 58
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт31 45
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс30 44
      8 Гронинген30 36
      9 Гоу Эхед Иглс30 36
      10 НЕК Неймеген31 35
      11 Херенвен30 34
      12 Хераклес30 33
      13 Камбюр30 33
      14 Фортуна30 29
      15 Валвейк30 28
      16
      Стыковая зона
      		ПЕК Зволле31 26
      17
      Зона вылета
      		Виллем II30 26
      18
      Зона вылета
      		Спарта30 25

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