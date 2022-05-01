Ислочь - Минск 01 Мая прямая трансляция
Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 01 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ислочь
Минский район
Минск
Минск
Главные тренеры
|Артем Радков
|Вадим Викторович Скрипченко
История личных встреч
|20.11.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 29
|1 : 0
|27.06.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 14
|1 : 1
|06.04.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|0 : 0
|06.03.2021
|Кубок Беларуси
|1/4 финала
|1 : 1
|06.11.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 28
|3 : 4
|12.06.2020
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|0 : 1
|01.12.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 30
|1 : 1
|12.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|3 : 3
|26.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|0 : 3
|12.06.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|БАТЭ
|5
|5
|0
|0
|12-1
|15
|100,0
| 2
Лига конференций
|Динамо Мн
|5
|3
|2
|0
|6-2
|11
|73,3
| 3
Лига конференций
|Энергетик-БГУ
|5
|3
|1
|1
|10-6
|10
|66,7
|4
|Неман
|5
|2
|3
|0
|6-3
|9
|60,0
|5
|Гомель
|5
|3
|0
|2
|9-8
|9
|60,0
|6
|Слуцк
|4
|2
|2
|0
|4-2
|8
|66,7
|7
|Минск
|4
|2
|1
|1
|4-2
|7
|58,3
|8
|Славия-Мозырь
|6
|2
|1
|3
|8-8
|7
|38,9
|9
|Шахтёр С
|5
|1
|3
|1
|7-4
|6
|40,0
|10
|Ислочь
|5
|1
|3
|1
|7-7
|6
|40,0
|11
|Белшина
|6
|1
|3
|2
|7-9
|6
|33,3
|12
|Торпедо-БелАЗ
|6
|1
|1
|4
|5-11
|4
|22,2
|13
|Витебск
|5
|0
|3
|2
|4-9
|3
|20,0
| 14
Стыковая зона
|Арсенал
|4
|0
|2
|2
|2-4
|2
|16,7
| 15
Зона вылета
|Динамо-Брест
|5
|0
|2
|3
|5-9
|2
|13,3
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|5
|0
|1
|4
|1-12
|1
|6,7
|17
|Рух
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|0,0