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Ислочь - Минск 01 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Минск (Минск, Беларусь), вместимость: 3000
01 мая 2022, воскресенье. 16:00 МСК. Беларусь - Высшая лига, 6-й тур
Ислочь
Минск

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ислочь - Минск, которое состоится 01 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 6-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Минск (Минск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ислочь
      Минский район
      Минск
      Минск
      Главные тренеры
      Беларусь Артем Радков
      Беларусь Вадим Викторович Скрипченко
      История личных встреч
      20.11.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Минск1 : 0Ислочь
      27.06.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 14 Ислочь1 : 1Минск
      06.04.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Ислочь0 : 0Минск
      06.03.2021 Кубок Беларуси 1/4 финала Минск1 : 1Ислочь
      06.11.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Ислочь3 : 4Минск
      12.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Минск0 : 1Ислочь
      01.12.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 30 Ислочь1 : 1Минск
      12.07.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 15 Минск3 : 3Ислочь
      26.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 26 Ислочь0 : 3Минск
      12.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 11 Минск0 : 1Ислочь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		БАТЭ550012-115100,0
      2
      Лига конференций
      		Динамо Мн53206-21173,3
      3
      Лига конференций
      		Энергетик-БГУ531110-61066,7
      4 Неман52306-3960,0
      5 Гомель53029-8960,0
      6 Слуцк42204-2866,7
      7 Минск42114-2758,3
      8 Славия-Мозырь62138-8738,9
      9 Шахтёр С51317-4640,0
      10 Ислочь51317-7640,0
      11 Белшина61327-9633,3
      12 Торпедо-БелАЗ61145-11422,2
      13 Витебск50324-9320,0
      14
      Стыковая зона
      		Арсенал40222-4216,7
      15
      Зона вылета
      		Динамо-Брест50235-9213,3
      16
      Зона вылета
      		Днепр М50141-1216,7
      17 Рух00000-000,0

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