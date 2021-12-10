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Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 01 Мая прямая трансляция

Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
01 мая 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Виннипег Джетс
Сиэтл Кракен

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 01 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Виннипег Джетс
      Виннипег
      Сиэтл Кракен
      Сиэтл
      Главные тренеры
      Канада Дэйв Лоури (и.о.)
      Канада Дэйв Хэкстол
      История личных встреч
      18.02.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Виннипег Джетс5 : 3Сиэтл Кракен
      10.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Сиэтл Кракен0 : 3Виннипег Джетс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз82421334218340-24612274,4
      2 Колорадо Эвеланш8246642519312-23411972,6
      3 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
      4 Торонто Мэйпл Лифс8245631621315-25311570,1
      5 Миннесота Уайлд82371154322310-25311368,9
      6 Калгари Флэймз8244422921293-20811167,7
      7 Нью-Йорк Рейнджерс8244443324254-20711067,1
      8 Тампа-Бэй Лайтнинг82391025323287-23311067,1
      9 Сент-Луис Блюз8243423822311-24210966,5
      10 Бостон Брюинз8240922326255-22010765,2
      11 Эдмонтон Ойлерз8238651527290-25210463,4
      12 Питтсбург Пингвинз8237637425272-22910362,8
      13 Вашингтон Кэпиталз8235453926275-24510061,0
      14 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
      15 Даллас Старз82311052430238-2469859,8
      16 Нэшвилл Предаторз8235642530266-2529759,1
      17 Вегас Голден Найтс8234544431266-2489457,3
      18 Ванкувер Кэнакс8232535730249-2369256,1
      19 Виннипег Джетс8131524732248-2548753,7
      20 Нью-Йорк Айлендерс8234126435231-2378451,2
      21 Коламбус Блю Джекетс8226743438262-3008149,4
      22 Сан-Хосе Шаркс82227331037214-2647747,0
      23 Анахайм Дакс8222545937232-2717646,3
      24 Баффало Сэйбрз8225433839232-2907545,7
      25 Детройт Ред Уингз8221832840230-3127445,1
      26 Оттава Сенаторз8226432542227-2667344,5
      27 Чикаго Блэкхоукс82166621042219-2916841,5
      28 Нью-Джерси Дэвилз8219535446248-3076338,4
      29 Филадельфия Флайерз8220414746211-2986137,2
      30 Сиэтл Кракен8123131548213-2816037,0
      31 Аризона Койотс8218614350207-3135734,8
      32 Монреаль Канадиенс8216332949221-3195533,5
      Восточная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз82421334218340-24612274,4
      2 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
      3 Торонто Мэйпл Лифс8245631621315-25311570,1
      4 Нью-Йорк Рейнджерс8244443324254-20711067,1
      5 Тампа-Бэй Лайтнинг82391025323287-23311067,1
      6 Бостон Брюинз8240922326255-22010765,2
      7 Питтсбург Пингвинз8237637425272-22910362,8
      8 Вашингтон Кэпиталз8235453926275-24510061,0
      9 Нью-Йорк Айлендерс8234126435231-2378451,2
      10 Коламбус Блю Джекетс8226743438262-3008149,4
      11 Баффало Сэйбрз8225433839232-2907545,7
      12 Детройт Ред Уингз8221832840230-3127445,1
      13 Оттава Сенаторз8226432542227-2667344,5
      14 Нью-Джерси Дэвилз8219535446248-3076338,4
      15 Филадельфия Флайерз8220414746211-2986137,2
      16 Монреаль Канадиенс8216332949221-3195533,5
      Западная Конференция
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8246642519312-23411972,6
      2 Миннесота Уайлд82371154322310-25311368,9
      3 Калгари Флэймз8244422921293-20811167,7
      4 Сент-Луис Блюз8243423822311-24210966,5
      5 Эдмонтон Ойлерз8238651527290-25210463,4
      6 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
      7 Даллас Старз82311052430238-2469859,8
      8 Нэшвилл Предаторз8235642530266-2529759,1
      9 Вегас Голден Найтс8234544431266-2489457,3
      10 Ванкувер Кэнакс8232535730249-2369256,1
      11 Виннипег Джетс8131524732248-2548753,7
      12 Сан-Хосе Шаркс82227331037214-2647747,0
      13 Анахайм Дакс8222545937232-2717646,3
      14 Чикаго Блэкхоукс82166621042219-2916841,5
      15 Сиэтл Кракен8123131548213-2816037,0
      16 Аризона Койотс8218614350207-3135734,8
      Столичный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Каролина Харрикейнз8247612620278-20211670,7
      2 Нью-Йорк Рейнджерс8244443324254-20711067,1
      3 Питтсбург Пингвинз8237637425272-22910362,8
      4 Вашингтон Кэпиталз8235453926275-24510061,0
      5 Нью-Йорк Айлендерс8234126435231-2378451,2
      6 Коламбус Блю Джекетс8226743438262-3008149,4
      7 Нью-Джерси Дэвилз8219535446248-3076338,4
      8 Филадельфия Флайерз8220414746211-2986137,2
      Атлантический дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Флорида Пантерз82421334218340-24612274,4
      2 Торонто Мэйпл Лифс8245631621315-25311570,1
      3 Тампа-Бэй Лайтнинг82391025323287-23311067,1
      4 Бостон Брюинз8240922326255-22010765,2
      5 Баффало Сэйбрз8225433839232-2907545,7
      6 Детройт Ред Уингз8221832840230-3127445,1
      7 Оттава Сенаторз8226432542227-2667344,5
      8 Монреаль Канадиенс8216332949221-3195533,5
      Центральный дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Колорадо Эвеланш8246642519312-23411972,6
      2 Миннесота Уайлд82371154322310-25311368,9
      3 Сент-Луис Блюз8243423822311-24210966,5
      4 Даллас Старз82311052430238-2469859,8
      5 Нэшвилл Предаторз8235642530266-2529759,1
      6 Виннипег Джетс8131524732248-2548753,7
      7 Чикаго Блэкхоукс82166621042219-2916841,5
      8 Аризона Койотс8218614350207-3135734,8
      Тихоокеанский дивизион
      КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
      1 Калгари Флэймз8244422921293-20811167,7
      2 Эдмонтон Ойлерз8238651527290-25210463,4
      3 Лос-Анджелес Кингз8235544727239-2369960,4
      4 Вегас Голден Найтс8234544431266-2489457,3
      5 Ванкувер Кэнакс8232535730249-2369256,1
      6 Сан-Хосе Шаркс82227331037214-2647747,0
      7 Анахайм Дакс8222545937232-2717646,3
      8 Сиэтл Кракен8123131548213-2816037,0

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