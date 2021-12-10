Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен 01 Мая прямая трансляция
Стадион: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада), вместимость: 15325
01 мая 2022, воскресенье. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
0'
20'
40'
60'
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Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Виннипег Джетс - Сиэтл Кракен, которое состоится 01 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Канада Лайф-центр (Виннипег, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Виннипег Джетс
Виннипег
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Главные тренеры
|Дэйв Лоури (и.о.)
|Дэйв Хэкстол
История личных встреч
|18.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 3
|10.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|82
|42
|13
|3
|4
|2
|18
|340-246
|122
|74,4
|2
|Колорадо Эвеланш
|82
|46
|6
|4
|2
|5
|19
|312-234
|119
|72,6
|3
|Каролина Харрикейнз
|82
|47
|6
|1
|2
|6
|20
|278-202
|116
|70,7
|4
|Торонто Мэйпл Лифс
|82
|45
|6
|3
|1
|6
|21
|315-253
|115
|70,1
|5
|Миннесота Уайлд
|82
|37
|11
|5
|4
|3
|22
|310-253
|113
|68,9
|6
|Калгари Флэймз
|82
|44
|4
|2
|2
|9
|21
|293-208
|111
|67,7
|7
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|44
|4
|4
|3
|3
|24
|254-207
|110
|67,1
|8
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|82
|39
|10
|2
|5
|3
|23
|287-233
|110
|67,1
|9
|Сент-Луис Блюз
|82
|43
|4
|2
|3
|8
|22
|311-242
|109
|66,5
|10
|Бостон Брюинз
|82
|40
|9
|2
|2
|3
|26
|255-220
|107
|65,2
|11
|Эдмонтон Ойлерз
|82
|38
|6
|5
|1
|5
|27
|290-252
|104
|63,4
|12
|Питтсбург Пингвинз
|82
|37
|6
|3
|7
|4
|25
|272-229
|103
|62,8
|13
|Вашингтон Кэпиталз
|82
|35
|4
|5
|3
|9
|26
|275-245
|100
|61,0
|14
|Лос-Анджелес Кингз
|82
|35
|5
|4
|4
|7
|27
|239-236
|99
|60,4
|15
|Даллас Старз
|82
|31
|10
|5
|2
|4
|30
|238-246
|98
|59,8
|16
|Нэшвилл Предаторз
|82
|35
|6
|4
|2
|5
|30
|266-252
|97
|59,1
|17
|Вегас Голден Найтс
|82
|34
|5
|4
|4
|4
|31
|266-248
|94
|57,3
|18
|Ванкувер Кэнакс
|82
|32
|5
|3
|5
|7
|30
|249-236
|92
|56,1
|19
|Виннипег Джетс
|81
|31
|5
|2
|4
|7
|32
|248-254
|87
|53,7
|20
|Нью-Йорк Айлендерс
|82
|34
|1
|2
|6
|4
|35
|231-237
|84
|51,2
|21
|Коламбус Блю Джекетс
|82
|26
|7
|4
|3
|4
|38
|262-300
|81
|49,4
|22
|Сан-Хосе Шаркс
|82
|22
|7
|3
|3
|10
|37
|214-264
|77
|47,0
|23
|Анахайм Дакс
|82
|22
|5
|4
|5
|9
|37
|232-271
|76
|46,3
|24
|Баффало Сэйбрз
|82
|25
|4
|3
|3
|8
|39
|232-290
|75
|45,7
|25
|Детройт Ред Уингз
|82
|21
|8
|3
|2
|8
|40
|230-312
|74
|45,1
|26
|Оттава Сенаторз
|82
|26
|4
|3
|2
|5
|42
|227-266
|73
|44,5
|27
|Чикаго Блэкхоукс
|82
|16
|6
|6
|2
|10
|42
|219-291
|68
|41,5
|28
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|19
|5
|3
|5
|4
|46
|248-307
|63
|38,4
|29
|Филадельфия Флайерз
|82
|20
|4
|1
|4
|7
|46
|211-298
|61
|37,2
|30
|Сиэтл Кракен
|81
|23
|1
|3
|1
|5
|48
|213-281
|60
|37,0
|31
|Аризона Койотс
|82
|18
|6
|1
|4
|3
|50
|207-313
|57
|34,8
|32
|Монреаль Канадиенс
|82
|16
|3
|3
|2
|9
|49
|221-319
|55
|33,5
Восточная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|82
|42
|13
|3
|4
|2
|18
|340-246
|122
|74,4
|2
|Каролина Харрикейнз
|82
|47
|6
|1
|2
|6
|20
|278-202
|116
|70,7
|3
|Торонто Мэйпл Лифс
|82
|45
|6
|3
|1
|6
|21
|315-253
|115
|70,1
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|44
|4
|4
|3
|3
|24
|254-207
|110
|67,1
|5
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|82
|39
|10
|2
|5
|3
|23
|287-233
|110
|67,1
|6
|Бостон Брюинз
|82
|40
|9
|2
|2
|3
|26
|255-220
|107
|65,2
|7
|Питтсбург Пингвинз
|82
|37
|6
|3
|7
|4
|25
|272-229
|103
|62,8
|8
|Вашингтон Кэпиталз
|82
|35
|4
|5
|3
|9
|26
|275-245
|100
|61,0
|9
|Нью-Йорк Айлендерс
|82
|34
|1
|2
|6
|4
|35
|231-237
|84
|51,2
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|82
|26
|7
|4
|3
|4
|38
|262-300
|81
|49,4
|11
|Баффало Сэйбрз
|82
|25
|4
|3
|3
|8
|39
|232-290
|75
|45,7
|12
|Детройт Ред Уингз
|82
|21
|8
|3
|2
|8
|40
|230-312
|74
|45,1
|13
|Оттава Сенаторз
|82
|26
|4
|3
|2
|5
|42
|227-266
|73
|44,5
|14
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|19
|5
|3
|5
|4
|46
|248-307
|63
|38,4
|15
|Филадельфия Флайерз
|82
|20
|4
|1
|4
|7
|46
|211-298
|61
|37,2
|16
|Монреаль Канадиенс
|82
|16
|3
|3
|2
|9
|49
|221-319
|55
|33,5
Западная Конференция
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|82
|46
|6
|4
|2
|5
|19
|312-234
|119
|72,6
|2
|Миннесота Уайлд
|82
|37
|11
|5
|4
|3
|22
|310-253
|113
|68,9
|3
|Калгари Флэймз
|82
|44
|4
|2
|2
|9
|21
|293-208
|111
|67,7
|4
|Сент-Луис Блюз
|82
|43
|4
|2
|3
|8
|22
|311-242
|109
|66,5
|5
|Эдмонтон Ойлерз
|82
|38
|6
|5
|1
|5
|27
|290-252
|104
|63,4
|6
|Лос-Анджелес Кингз
|82
|35
|5
|4
|4
|7
|27
|239-236
|99
|60,4
|7
|Даллас Старз
|82
|31
|10
|5
|2
|4
|30
|238-246
|98
|59,8
|8
|Нэшвилл Предаторз
|82
|35
|6
|4
|2
|5
|30
|266-252
|97
|59,1
|9
|Вегас Голден Найтс
|82
|34
|5
|4
|4
|4
|31
|266-248
|94
|57,3
|10
|Ванкувер Кэнакс
|82
|32
|5
|3
|5
|7
|30
|249-236
|92
|56,1
|11
|Виннипег Джетс
|81
|31
|5
|2
|4
|7
|32
|248-254
|87
|53,7
|12
|Сан-Хосе Шаркс
|82
|22
|7
|3
|3
|10
|37
|214-264
|77
|47,0
|13
|Анахайм Дакс
|82
|22
|5
|4
|5
|9
|37
|232-271
|76
|46,3
|14
|Чикаго Блэкхоукс
|82
|16
|6
|6
|2
|10
|42
|219-291
|68
|41,5
|15
|Сиэтл Кракен
|81
|23
|1
|3
|1
|5
|48
|213-281
|60
|37,0
|16
|Аризона Койотс
|82
|18
|6
|1
|4
|3
|50
|207-313
|57
|34,8
Столичный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Каролина Харрикейнз
|82
|47
|6
|1
|2
|6
|20
|278-202
|116
|70,7
|2
|Нью-Йорк Рейнджерс
|82
|44
|4
|4
|3
|3
|24
|254-207
|110
|67,1
|3
|Питтсбург Пингвинз
|82
|37
|6
|3
|7
|4
|25
|272-229
|103
|62,8
|4
|Вашингтон Кэпиталз
|82
|35
|4
|5
|3
|9
|26
|275-245
|100
|61,0
|5
|Нью-Йорк Айлендерс
|82
|34
|1
|2
|6
|4
|35
|231-237
|84
|51,2
|6
|Коламбус Блю Джекетс
|82
|26
|7
|4
|3
|4
|38
|262-300
|81
|49,4
|7
|Нью-Джерси Дэвилз
|82
|19
|5
|3
|5
|4
|46
|248-307
|63
|38,4
|8
|Филадельфия Флайерз
|82
|20
|4
|1
|4
|7
|46
|211-298
|61
|37,2
Атлантический дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Флорида Пантерз
|82
|42
|13
|3
|4
|2
|18
|340-246
|122
|74,4
|2
|Торонто Мэйпл Лифс
|82
|45
|6
|3
|1
|6
|21
|315-253
|115
|70,1
|3
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|82
|39
|10
|2
|5
|3
|23
|287-233
|110
|67,1
|4
|Бостон Брюинз
|82
|40
|9
|2
|2
|3
|26
|255-220
|107
|65,2
|5
|Баффало Сэйбрз
|82
|25
|4
|3
|3
|8
|39
|232-290
|75
|45,7
|6
|Детройт Ред Уингз
|82
|21
|8
|3
|2
|8
|40
|230-312
|74
|45,1
|7
|Оттава Сенаторз
|82
|26
|4
|3
|2
|5
|42
|227-266
|73
|44,5
|8
|Монреаль Канадиенс
|82
|16
|3
|3
|2
|9
|49
|221-319
|55
|33,5
Центральный дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Колорадо Эвеланш
|82
|46
|6
|4
|2
|5
|19
|312-234
|119
|72,6
|2
|Миннесота Уайлд
|82
|37
|11
|5
|4
|3
|22
|310-253
|113
|68,9
|3
|Сент-Луис Блюз
|82
|43
|4
|2
|3
|8
|22
|311-242
|109
|66,5
|4
|Даллас Старз
|82
|31
|10
|5
|2
|4
|30
|238-246
|98
|59,8
|5
|Нэшвилл Предаторз
|82
|35
|6
|4
|2
|5
|30
|266-252
|97
|59,1
|6
|Виннипег Джетс
|81
|31
|5
|2
|4
|7
|32
|248-254
|87
|53,7
|7
|Чикаго Блэкхоукс
|82
|16
|6
|6
|2
|10
|42
|219-291
|68
|41,5
|8
|Аризона Койотс
|82
|18
|6
|1
|4
|3
|50
|207-313
|57
|34,8
Тихоокеанский дивизион
|№
|Команда
|Игры
|В
|ВО
|ВБ
|ПБ
|ПО
|П
|Шайбы
|Очки
|% очков
|1
|Калгари Флэймз
|82
|44
|4
|2
|2
|9
|21
|293-208
|111
|67,7
|2
|Эдмонтон Ойлерз
|82
|38
|6
|5
|1
|5
|27
|290-252
|104
|63,4
|3
|Лос-Анджелес Кингз
|82
|35
|5
|4
|4
|7
|27
|239-236
|99
|60,4
|4
|Вегас Голден Найтс
|82
|34
|5
|4
|4
|4
|31
|266-248
|94
|57,3
|5
|Ванкувер Кэнакс
|82
|32
|5
|3
|5
|7
|30
|249-236
|92
|56,1
|6
|Сан-Хосе Шаркс
|82
|22
|7
|3
|3
|10
|37
|214-264
|77
|47,0
|7
|Анахайм Дакс
|82
|22
|5
|4
|5
|9
|37
|232-271
|76
|46,3
|8
|Сиэтл Кракен
|81
|23
|1
|3
|1
|5
|48
|213-281
|60
|37,0