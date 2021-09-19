Арсенал - Нижний Новгород 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
02 мая 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Нижний Новгород, которое состоится 02 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Тула
Нижний Новгород
Нижний Новгород
Главные тренеры
|Миодраг Божович
|Александр Анатольевич Кержаков
История личных встреч
|19.09.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|2 : 3
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|75,3
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Динамо М
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|64,2
| 3
Лига конференций
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
| 4
Лига конференций
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|58,0
|5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|53,8
|6
|Локомотив М
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|52,6
|7
|Крылья Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|46,9
|8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|43,2
|9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|10
|Спартак М
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42,0
|11
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|35,8
|12
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
| 13
Стыковая зона
|Нижний Новгород
|26
|7
|7
|12
|23-36
|28
|35,9
| 14
Стыковая зона
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|28,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|26
|5
|6
|15
|25-52
|21
|26,9