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Арсенал - Нижний Новгород 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Арсенал (Тула, Россия), вместимость: 20048
02 мая 2022, понедельник. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 27-й тур
Главный судья: Сергей Карасёв (Москва, Россия);
Арсенал
Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Нижний Новгород, которое состоится 02 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 27-й тур, оно проводится на стадионе: Арсенал (Тула, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Тула
      Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      Черногория Миодраг Божович
      Россия Александр Анатольевич Кержаков
      История личных встреч
      19.09.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Нижний Новгород2 : 3Арсенал
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 27-го тура РПЛ: «Арсенал» — «Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Зенит27187264-266175,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо М27164747-285264,2
      3
      Лига конференций
      		Сочи27154848-294960,5
      4
      Лига конференций
      		ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар26126838-284253,8
      6 Локомотив М26118738-354152,6
      7 Крылья Советов271151134-323846,9
      8 Ахмат271121433-373543,2
      9 Ростов27971145-463442,0
      10 Спартак М27971132-373442,0
      11 Химки276111031-432935,8
      12 Рубин27851433-502935,8
      13
      Стыковая зона
      		Нижний Новгород26771223-362835,9
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал26561525-522126,9

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