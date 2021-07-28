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Манчестер Юнайтед - Брентфорд 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Олд Траффорд (Манчестер, Англия), вместимость: 76212
02 мая 2022, понедельник. 22:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 35-й тур
Манчестер Юнайтед
Брентфорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Манчестер Юнайтед - Брентфорд, которое состоится 02 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Олд Траффорд (Манчестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Манчестер Юнайтед
      Манчестер
      Брентфорд
      Лондон
      Главные тренеры
      Германия Ральф Рангник
      Дания Томас Франк
      История личных встреч
      19.01.2022 Англия - Премьер-лига Тур 17 Брентфорд1 : 3Манчестер Юнайтед
      28.07.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Манчестер Юнайтед2 : 2Брентфорд
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити34265384-218381,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      3
      Лига чемпионов
      		Челси34199668-296664,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал342031154-416361,8
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур341941159-396159,8
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3515101054-525552,4
      7
      Лига конференций
      		Вест Хэм Юнайтед351571353-465249,5
      8 Вулверхэмптон341541533-324948,0
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3510141134-424441,9
      10 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      11 Лестер Сити331191348-544242,4
      12 Кристал Пэлас349141145-424140,2
      13 Астон Вилла331241744-464040,4
      14 Брентфорд341171641-494039,2
      15 Саутгемптон359131341-584038,1
      16 Бёрнли347131431-463433,3
      17 Лидс Юнайтед348101638-723433,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон33951935-553232,3
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд34642432-692221,6
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити34562322-712120,6

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