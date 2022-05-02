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Хетафе - Бетис 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания), вместимость: 17000
02 мая 2022, понедельник. 22:00 МСК. Испания - Примера, 34-й тур
Хетафе
Бетис

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хетафе - Бетис, которое состоится 02 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 34-й тур, оно проводится на стадионе: Колисеум Альфонсо Перес (Хетафе, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Хетафе
      Хетафе
      Бетис
      Севилья
      Главные тренеры
      Испания Кике Санчес Флорес
      Чили Мануэль Пеллегрини
      История личных встреч
      26.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Бетис2 : 0Хетафе
      19.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Бетис1 : 0Хетафе
      29.09.2020 Испания - Примера Тур 4 Хетафе3 : 0Бетис
      26.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Хетафе1 : 0Бетис
      15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Бетис1 : 1Хетафе
      03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Бетис1 : 2Хетафе
      28.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Хетафе2 : 0Бетис
      02.04.2018 Испания - Примера Тур 30 Хетафе0 : 1Бетис
      03.11.2017 Испания - Примера Тур 11 Бетис2 : 2Хетафе
      15.05.2016 Испания - Примера Тур 38 Бетис2 : 1Хетафе
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      3
      Лига чемпионов
      		Барселона33189661-336363,6
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М34187959-416159,8
      5
      Лига Европы
      		Бетис331761056-385757,6
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад341511833-325654,9
      7 Вильярреал3414101054-335251,0
      8 Атлетик Б341312941-345150,0
      9 Осасуна341291335-454544,1
      10 Валенсия3410131145-494342,2
      11 Райо Вальекано341181535-394140,2
      12 Сельта3410101437-384039,2
      13 Эльче341091537-453938,2
      14 Эспаньол341091537-493938,2
      15 Хетафе338111431-373535,4
      16 Мальорка33881729-543232,3
      17 Кадис346141430-473231,4
      18
      Зона вылета
      		Гранада346131537-573130,4
      19
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5
      20
      Зона вылета
      		Леванте345111842-662625,5

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