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Боруссия М - Лейпциг 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия), вместимость: 54057
02 мая 2022, понедельник. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 32-й тур
Боруссия М
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Боруссия М - РБ Лейпциг, которое состоится 02 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Боруссия-Парк (Мёнхенгладбах, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      РБ Лейпциг
      Лейпциг
      Главные тренеры
      Австрия Адольф Хюттер
      Германия Доменико Тедеско
      История личных встреч
      11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 РБ Лейпциг4 : 1Боруссия М
      27.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 23 РБ Лейпциг3 : 2Боруссия М
      31.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 6 Боруссия М1 : 0РБ Лейпциг
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
      30.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Боруссия М1 : 3РБ Лейпциг
      20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
      02.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 РБ Лейпциг2 : 0Боруссия М
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М0 : 1РБ Лейпциг
      16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 РБ Лейпциг2 : 2Боруссия М
      19.02.2017 Германия - Бундеслига Тур 21 Боруссия М1 : 2РБ Лейпциг
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария32243593-337578,1
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д32203980-506365,6
      3
      Лига чемпионов
      		Байер31167872-445559,1
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург321510756-405557,3
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг31166966-335458,1
      6
      Лига конференций
      		Кёльн321410851-465254,2
      7 Унион32149943-415153,1
      8 Хоффенхайм321371255-514647,9
      9 Майнц321261446-424243,8
      10 Айнтрахт Ф3110101142-444043,0
      11 Бохум321161534-483940,6
      12 Вольфсбург321151640-523839,6
      13 Боруссия М311081345-583840,9
      14 Аугсбург32981537-513536,5
      15 Герта32961735-673334,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт326111537-562930,2
      17
      Зона вылета
      		Арминия325121525-502728,1
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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