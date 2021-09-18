Аталанта - Салернитана 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
02 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Салернитана, которое состоится 02 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Давиде Никола
История личных встреч
|18.09.2021
|Италия - Серия А
|Тур 4
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|65,7
| 5
Лига Европы
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|56,2
| 6
Лига Европы
|Рома
|34
|17
|7
|10
|55-40
|58
|56,9
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|53,3
|8
|Аталанта
|34
|15
|10
|9
|61-43
|55
|53,9
|9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|49,5
|10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|44,8
|11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|43,8
|12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|41,0
|13
|Болонья
|34
|11
|9
|14
|39-48
|42
|41,2
|14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|35,2
|15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|31,4
|16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|31,4
|17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|26,7
| 18
Зона вылета
|Салернитана
|33
|6
|7
|20
|28-70
|25
|25,3
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|23,8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|34
|5
|7
|22
|28-63
|22
|21,6