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Аталанта - Салернитана 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
02 мая 2022, понедельник. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 35-й тур
Аталанта
Салернитана

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Салернитана, которое состоится 02 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Джевисс (Атлети Адзурри) (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Аталанта
      Бергамо
      Салернитана
      Салерно
      Главные тренеры
      Италия Джан Пьеро Гасперини
      Италия Давиде Никола
      История личных встреч
      18.09.2021 Италия - Серия А Тур 4 Салернитана0 : 1Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан35238461-307773,3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М35229474-297571,4
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи35217767-317066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус35209654-316965,7
      5
      Лига Европы
      		Лацио351781070-535956,2
      6
      Лига Европы
      		Рома341771055-405856,9
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина351751354-475653,3
      8 Аталанта341510961-435553,9
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Торино3512111245-374744,8
      11 Сассуоло3512101360-614643,8
      12 Удинезе3510131254-544341,0
      13 Болонья341191439-484241,2
      14 Эмполи359101646-653735,2
      15 Сампдория35962042-573331,4
      16 Специя35962037-633331,4
      17 Кальяри356101932-642826,7
      18
      Зона вылета
      		Салернитана33672028-702525,3
      19
      Зона вылета
      		Дженоа353161625-552523,8
      20
      Зона вылета
      		Венеция34572228-632221,6

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