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Фулхэм - Лутон Таун 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия), вместимость: 25700
02 мая 2022, понедельник. 19:15 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур
Фулхэм
Лутон Таун

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фулхэм - Лутон Таун, которое состоится 02 Мая 2022 года в 19:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 45-й тур, оно проводится на стадионе: Крэйвен Коттедж (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Фулхэм
      Лондон
      Лутон Таун
      Лутон
      Главные тренеры
      Португалия Марку Силва
      Уэльс Натан Джонс
      История личных встреч
      11.12.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 22 Лутон Таун1 : 1Фулхэм
      26.12.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 24 Лутон Таун3 : 3Фулхэм
      23.10.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Фулхэм3 : 2Лутон Таун
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм44 87
      2
      Повышение
      		Борнмут44 82
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест44 79
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун45 79
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун44 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед45 72
      7 Мидлсбро45 70
      8 Миллуолл45 69
      9 Блэкберн Роверс45 66
      10 Вест Бромвич Альбион45 64
      11 Ковентри Сити45 63
      12 Куинз Парк Рейнджерс45 63
      13 Сток Сити45 61
      14 Престон Норт Энд45 61
      15 Суонси Сити45 61
      16 Блэкпул45 60
      17 Бристоль Сити45 55
      18 Халл Сити45 50
      19 Кардифф Сити45 50
      20 Бирмингем Сити45 47
      21 Рединг45 41
      22
      Зона вылета
      		Дерби Каунти45 34
      23
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед45 34
      24
      Зона вылета
      		Барнсли45 30

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