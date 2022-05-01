Хоккей: Россия - Беларусь 02 Мая прямая трансляция

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Беларусь, которое состоится 02 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тула, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.