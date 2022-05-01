Хоккей: Россия - Беларусь 02 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Тула, Россия), вместимость: 3072
02 мая 2022, понедельник. 16:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи
0'
20'
40'
60'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Беларусь, которое состоится 02 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тула, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Россия
Беларусь
Главные тренеры
|Сергей Александрович Зубов
|Крэйг Вудкрофт
История личных встреч
|01.05.2022
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|5 : 2
|01.06.2021
|ЧМ-2021
|Группа A
|6 : 0
|24.04.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|2 : 0
|23.04.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|6 : 3
|07.05.2018
|ЧМ-2018
|Группа A
|0 : 6
|30.01.2018
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи
|3 : 0
|09.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа B. Тур 5
|0 : 7
|20.05.2014
|ЧМ-2014
|Группа B. Тур 7
|2 : 1
|13.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа A. Тур 3
|3 : 1
|06.05.2009
|ЧМ-2009
|1/4 финала
|4 : 3