Свернуть список

Хоккей: Россия - Беларусь 02 Мая прямая трансляция

Стадион: Ледовый дворец (Тула, Россия), вместимость: 3072
02 мая 2022, понедельник. 16:00 МСК. Товарищеские матчи (сборные), Товарищеские матчи
Россия
Беларусь

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Россия - Беларусь, которое состоится 02 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Товарищеские матчи (сборные), оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Тула, Россия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Россия
      Беларусь
      Главные тренеры
      Россия Сергей Александрович Зубов
      Канада Крэйг Вудкрофт
      История личных встреч
      01.05.2022 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи Россия5 : 2Беларусь
      01.06.2021 ЧМ-2021 Группа A Россия6 : 0Беларусь
      24.04.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи Россия2 : 0Беларусь
      23.04.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи Россия6 : 3Беларусь
      07.05.2018 ЧМ-2018 Группа A Беларусь0 : 6Россия
      30.01.2018 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи Россия3 : 0Беларусь
      09.05.2015 ЧМ-2015 Группа B. Тур 5 Беларусь0 : 7Россия
      20.05.2014 ЧМ-2014 Группа B. Тур 7 Россия2 : 1Беларусь
      13.05.2010 ЧМ-2010 Группа A. Тур 3 Россия3 : 1Беларусь
      06.05.2009 ЧМ-2009 1/4 финала Россия4 : 3Беларусь

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close