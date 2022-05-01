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Борнмут - Ноттингем Форест 03 Мая прямая трансляция

Стадион: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия), вместимость: 11700
03 мая 2022, вторник. 21:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур
Главный судья: Стюарт Атвелл (Нунатон, Уорикшир, Англия);
Борнмут
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Борнмут - Ноттингем Форест, которое состоится 03 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 33-й тур, оно проводится на стадионе: Виталити - Дин Корт (Борнмут, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Борнмут
      Борнмут
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      Англия Скотт Паркер
      Уэльс Стивен Купер
      История личных встреч
      14.08.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 2 Ноттингем Форест1 : 2Борнмут
      13.02.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 29 Ноттингем Форест0 : 0Борнмут
      24.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 13 Борнмут2 : 0Ноттингем Форест
      25.02.2015 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 33 Ноттингем Форест2 : 1Борнмут
      19.08.2014 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Борнмут1 : 2Ноттингем Форест
      26.04.2014 Англия - Чемпионшип Тур 45 Борнмут4 : 1Ноттингем Форест
      19.10.2013 Англия - Чемпионшип Тур 12 Ноттингем Форест1 : 1Борнмут
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Повышение
      		Фулхэм44 87
      2
      Повышение
      		Борнмут44 82
      3
      Плей-офф за повышение
      		Ноттингем Форест44 79
      4
      Плей-офф за повышение
      		Хаддерсфилд Таун45 79
      5
      Плей-офф за повышение
      		Лутон Таун44 72
      6
      Плей-офф за повышение
      		Шеффилд Юнайтед45 72
      7 Мидлсбро45 70
      8 Миллуолл45 69
      9 Блэкберн Роверс45 66
      10 Вест Бромвич Альбион45 64
      11 Ковентри Сити45 63
      12 Куинз Парк Рейнджерс45 63
      13 Сток Сити45 61
      14 Престон Норт Энд45 61
      15 Суонси Сити45 61
      16 Блэкпул45 60
      17 Бристоль Сити45 55
      18 Халл Сити45 50
      19 Кардифф Сити45 50
      20 Бирмингем Сити45 47
      21 Рединг45 41
      22
      Зона вылета
      		Дерби Каунти45 34
      23
      Зона вылета
      		Питерборо Юнайтед45 34
      24
      Зона вылета
      		Барнсли45 30

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