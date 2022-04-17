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Майами Хит - Филадельфия Сиксерс прямая трансляция 03.05.2022

Стадион: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США), вместимость: 20296
03 мая 2022, вторник. 02:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 1-й матч
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Майами Хит - Филадельфия Сиксерс, которое состоится 03 Мая 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-Арена (Майами, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Главные тренеры
СШАЭрик Споэльстра
СШАДок Риверс
История личных встреч
22.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс113 : 106Майами Хит
06.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит99 : 82Филадельфия Сиксерс
16.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит98 : 109Филадельфия Сиксерс
16.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс96 : 101Майами Хит
14.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит106 : 94Филадельфия Сиксерс
15.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс125 : 108Майами Хит
13.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс137 : 134Майами Хит
04.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит137 : 106Филадельфия Сиксерс
29.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит117 : 116Филадельфия Сиксерс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Филадельфия Сиксерс104 : 108Майами Хит
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
97 : 132
4
2
669
619
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
96 : 98
4
2
628
594
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
106 : 114
4
2
688
655
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
109 : 115
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
89 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
04.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
07.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
10.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
11.05
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
13.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
15.05
0
1
89
101
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
03.05
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
05.05
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
07.05
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
09.05
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
10.05
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
12.05
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
15.05
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 117
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
04.05
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
08.05
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
10.05
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
11.05
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
13.05
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
16.05
0
1
116
117
Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз
Даллас Маверикс
03.05
Финикс Санз
Даллас Маверикс
05.05
Даллас Маверикс
Финикс Санз
07.05
Даллас Маверикс
Финикс Санз
08.05
Финикс Санз
Даллас Маверикс
10.05
Даллас Маверикс
Финикс Санз
12.05
Финикс Санз
Даллас Маверикс
15.05
0
0
0
0

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