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Краснодар - Локомотив 04 Мая прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
04 мая 2022, среда. 19:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 19-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Краснодар
Локомотив М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Локомотив М, которое состоится 04 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Локомотив М
      Москва
      Главные тренеры
      Россия Александр Александрович Сторожук (и.о.)
      Россия Заур Залимбиевич Хапов
      История личных встреч
      22.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 5 Локомотив М2 : 1Краснодар
      11.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М4 : 0Краснодар
      04.02.2021 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Локомотив М1 : 1Краснодар
      13.12.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 18 Краснодар5 : 0Локомотив М
      15.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 2 Локомотив М1 : 0Краснодар
      10.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Локомотив М1 : 1Краснодар
      24.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Краснодар1 : 1Локомотив М
      17.03.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Локомотив М1 : 0Краснодар
      06.02.2019 Товарищеские матчи (клубы) Февраль 2019 Краснодар1 : 0Локомотив М
      01.09.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Краснодар2 : 1Локомотив М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию перенесённого матча 19-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Локомотив». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Зенит27187264-266175,3
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Динамо М27164747-285264,2
      3
      Лига конференций
      		Сочи27154848-294960,5
      4
      Лига конференций
      		ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар26126838-284253,8
      6 Локомотив М26118738-354152,6
      7 Крылья Советов271151134-323846,9
      8 Ахмат271121433-373543,2
      9 Ростов27971145-463442,0
      10 Спартак М27971132-373442,0
      11 Нижний Новгород27781225-382935,8
      12 Химки276111031-432935,8
      13
      Стыковая зона
      		Рубин27851433-502935,8
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал27571527-542227,2

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