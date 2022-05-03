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Флорида Пантерз - Вашингтон Кэпиталз 04 Мая прямая трансляция

04 мая 2022, среда. 02:30 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 1-й матч
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз

    0'
    20'
    40'
    60'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Флорида Пантерз - Вашингтон Кэпиталз, которое состоится 04 Мая 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Флорида Пантерз
      Санрайз
      Вашингтон Кэпиталз
      Вашингтон
      Главные тренеры
      КанадаЭндрю Брюнетт (и.о.)
      СШАПитер Лавиолетт
      История личных встреч
      01.12.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4Вашингтон Кэпиталз
      27.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Флорида Пантерз
      05.11.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 4 ОТВашингтон Кэпиталз
      28.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 3Флорида Пантерз
      08.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз4 : 5 ОТВашингтон Кэпиталз
      02.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз5 : 3Вашингтон Кэпиталз
      10.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз4 : 5 ОТФлорида Пантерз
      20.10.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Вашингтон Кэпиталз5 : 6 БФлорида Пантерз
      23.02.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз3 : 2Вашингтон Кэпиталз
      26.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Флорида Пантерз2 : 4Вашингтон Кэпиталз
      Турнирная таблица
      1/4 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFE2
      		 Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      5 : 1
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      05.05
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      07.05
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      08.05
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      11.05
      Бостон Брюинз
      Каролина Харрикейнз
      13.05
      Каролина Харрикейнз
      Бостон Брюинз
      15.05
      1
      0
      5
      1
      QFE4
      		 Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      5 : 0
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      05.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      07.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      09.05
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      11.05
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      Торонто Мэйпл Лифс
      13.05
      Торонто Мэйпл Лифс
      Тампа-Бэй Лайтнинг
      15.05
      1
      0
      5
      0
      QFE3
      		 Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      04.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      06.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      08.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      10.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      12.05
      Питтсбург Пингвинз
      Нью-Йорк Рейнджерс
      14.05
      Нью-Йорк Рейнджерс
      Питтсбург Пингвинз
      16.05
      0
      0
      0
      0
      QFE1
      		 Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      04.05
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      06.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      07.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      10.05
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      12.05
      Вашингтон Кэпиталз
      Флорида Пантерз
      14.05
      Флорида Пантерз
      Вашингтон Кэпиталз
      16.05
      0
      0
      0
      0
      1/4 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      QFW3
      		 Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      0 : 4
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      05.05
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      07.05
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      08.05
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      11.05
      Сент-Луис Блюз
      Миннесота Уайлд
      13.05
      Миннесота Уайлд
      Сент-Луис Блюз
      15.05
      0
      1
      0
      4
      QFW4
      		 Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      3 : 4
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      05.05
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      07.05
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      09.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      11.05
      Лос-Анджелес Кингз
      Эдмонтон Ойлерз
      13.05
      Эдмонтон Ойлерз
      Лос-Анджелес Кингз
      15.05
      0
      1
      3
      4
      QFW1
      		 Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      04.05
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      06.05
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      07.05
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      10.05
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      12.05
      Нэшвилл Предаторз
      Колорадо Эвеланш
      14.05
      Колорадо Эвеланш
      Нэшвилл Предаторз
      16.05
      0
      0
      0
      0
      QFW2
      		 Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      04.05
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      06.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      08.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      10.05
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      12.05
      Даллас Старз
      Калгари Флэймз
      14.05
      Калгари Флэймз
      Даллас Старз
      16.05
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFE1
       
       
      18.05
       
       
      20.05
       
       
      22.05
       
       
      24.05
       
       
      26.05
       
       
      28.05
       
       
      30.05
      0
      0
      0
      0
      SFE2
       
       
      18.05
       
       
      20.05
       
       
      22.05
       
       
      24.05
       
       
      26.05
       
       
      28.05
       
       
      30.05
      0
      0
      0
      0
      1/2 финала - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      SFW1
       
       
      19.05
       
       
      21.05
       
       
      23.05
       
       
      25.05
       
       
      27.05
       
       
      29.05
       
       
      31.05
      0
      0
      0
      0
      SFW2
       
       
      19.05
       
       
      21.05
       
       
      23.05
       
       
      25.05
       
       
      27.05
       
       
      29.05
       
       
      31.05
      0
      0
      0
      0
      Финал - Восток
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FE
       
       
      02.06
       
       
      04.06
       
       
      06.06
       
       
      08.06
       
       
      10.06
       
       
      12.06
       
       
      14.06
      0
      0
      0
      0
      Финал - Запад
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      FW
       
       
      03.06
       
       
      05.06
       
       
      07.06
       
       
      09.06
       
       
      11.06
       
       
      13.06
       
       
      15.06
      0
      0
      0
      0
      Кубок Стэнли
      Метка1234567 Выигрыши Шайбы
      F
       
       
      18.06
       
       
      20.06
       
       
      22.06
       
       
      24.06
       
       
      26.06
       
       
      28.06
       
       
      30.06
      0
      0
      0
      0

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