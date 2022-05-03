Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз 04 Мая прямая трансляция
04 мая 2022, среда. 04:30 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Запад. 1-й матч
0'
20'
40'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Нэшвилл Предаторз, которое состоится 04 Мая 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Главные тренеры
|Джаред Беднар
|Джон Хайнс
История личных встреч
|29.04.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 5 Б
|12.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 4 ОТ
|17.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|28.11.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|9 : 4
|24.02.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 5
|21.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|28.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз05.05
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз07.05
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз08.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз11.05
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз13.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз15.05
Бостон Брюинз
1
0
5
1
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс05.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг07.05
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг09.05
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс11.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг13.05
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс15.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
1
0
5
0
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс04.05
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс06.05
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз08.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз10.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс12.05
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз14.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс16.05
Питтсбург Пингвинз
0
0
0
0
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз04.05
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз06.05
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз07.05
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз10.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз12.05
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз14.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз16.05
Вашингтон Кэпиталз
0
0
0
0
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд05.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз07.05
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз08.05
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд11.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз13.05
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд15.05
Сент-Луис Блюз
0
1
0
4
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз05.05
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз07.05
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз09.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз11.05
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз13.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз15.05
Лос-Анджелес Кингз
0
1
3
4
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш04.05
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш06.05
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз07.05
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз10.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш12.05
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз14.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш16.05
Нэшвилл Предаторз
0
0
0
0
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз04.05
Даллас Старз
Калгари Флэймз06.05
Даллас Старз
Даллас Старз08.05
Калгари Флэймз
Даллас Старз10.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз12.05
Даллас Старз
Даллас Старз14.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз16.05
Даллас Старз
0
0
0
0
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0