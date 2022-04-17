Бостон Селтикс - Милуоки Бакс прямая трансляция 04.05.2022
Стадион: Ти-Ди Гарден (Бостон, США), вместимость: 18624
04 мая 2022, среда. 02:00 МСК. НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 2-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Селтикс - Милуоки Бакс, которое состоится 04 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/2 финала - Восток. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Ти-Ди Гарден (Бостон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Селтикс
Бостон
Милуоки Бакс
Милуоки
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
История личных встреч
|01.05.2022
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Восток
|89 : 101
|08.04.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 121
|25.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 113
|14.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 103
|13.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 113 ОТ
|27.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 122
|25.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 119
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 121
|01.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 112
|17.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 123
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс97 : 132
Филадельфия Сиксерс
4
2
669
619
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс116 : 100
Чикаго Буллз
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз96 : 98
Даллас Маверикс
4
2
628
594
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз106 : 114
Мемфис Гриззлиз
4
2
688
655
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз102 : 98
Денвер Наггетс
4
1
590
550
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс109 : 115
Финикс Санз
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE2
| Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс89 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс04.05
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс07.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс10.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс11.05
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс13.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс15.05
Милуоки Бакс
0
1
89
101
SFE1
| Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит106 : 92
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит05.05
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс07.05
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс09.05
Майами Хит
Майами Хит10.05
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс12.05
Майами Хит
Майами Хит15.05
Филадельфия Сиксерс
1
0
106
92
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW2
| Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз116 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз04.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз08.05
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз10.05
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз11.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз13.05
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз16.05
Голден Стэйт Уорриорз
0
1
116
117
SFW1
| Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз121 : 114
Даллас Маверикс
Финикс Санз05.05
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс07.05
Финикс Санз
Даллас Маверикс08.05
Финикс Санз
Финикс Санз10.05
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс12.05
Финикс Санз
Финикс Санз15.05
Даллас Маверикс
1
0
121
114