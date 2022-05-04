Олимпиакос - Монако прямая трансляция 04.05.2022
04 мая 2022, среда. 21:30 МСК. Евролига, 1/4 финала. 5-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Олимпиакос - Монако, которое состоится 04 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Евролига, 1/4 финала. 5-й матч, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Олимпиакос
Пирей, Греция
Монако
Монако, Монако
Главные тренеры
|Георгиос Барцокас
|Звездан Митрович
|Саша Обрадович
История личных встреч
|29.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|78 : 77
|27.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|83 : 87
|22.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|72 : 96
|20.04.2022
|Евролига
|1/4 финала
|71 : 54
|23.03.2022
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 31
|92 : 72
|05.11.2021
|Евролига
|Регулярный чемпионат. Тур 8
|86 : 65
Турнирная таблица
1/4 финала
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|Выигрыши
|Мячи
QF3
| Олимпия Милан (Италия)
Анадолу Эфес (Турция)
Олимпия Милан48 : 64
Анадолу Эфес
Олимпия Милан73 : 66
Анадолу Эфес
Анадолу Эфес77 : 65
Олимпия Милан
Анадолу Эфес75 : 70
Олимпия Милан
1
3
256
282
QF1
| Барселона (Испания)
Бавария (Германия)
Барселона77 : 67
Бавария
Барселона75 : 90
Бавария
Бавария66 : 75
Барселона
Бавария59 : 52
Барселона
Барселона03.05
Бавария
2
2
279
282
QF4
| Олимпиакос (Греция)
Монако (Монако)
Олимпиакос71 : 54
Монако
Олимпиакос72 : 96
Монако
Монако83 : 87
Олимпиакос
Монако78 : 77
Олимпиакос
Олимпиакос04.05
Монако
2
2
307
311
QF2
| Реал Мадрид (Испания)
Маккаби Тель-Авив (Израиль)
Реал Мадрид84 : 74
Маккаби Тель-Авив
Реал Мадрид95 : 66
Маккаби Тель-Авив
Маккаби Тель-Авив76 : 87
Реал Мадрид
3
0
266
216
1/2 финала
|Метка
SF1
| TBC
Реал Мадрид
|19.05
SF2
| TBC
Анадолу Эфес
|19.05
За 3-е место
|Метка
F3
| LSF1
LSF2
|21.05
Финал
|Метка
F1
| SF1
SF2
|21.05