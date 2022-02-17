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Рейнджерс - Лейпциг 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Айброкс (Глазго, Шотландия), вместимость: 51082
05 мая 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия);
Рейнджерс
РБ Лейпциг

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Рейнджерс - РБ Лейпциг, которое состоится 05 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Айброкс (Глазго, Шотландия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Рейнджерс
      Глазго, Шотландия
      РБ Лейпциг
      Лейпциг, Германия
      Главные тренеры
      Нидерланды Джованни ван Бронкхорст
      Германия Доменико Тедеско
      История личных встреч
      28.04.2022 Лига Европы 1/2 финала РБ Лейпциг1 : 0Рейнджерс
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинального матча Лиги Европы: «Рейнджерс» — «РБ Лейпциг». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени. В первом матче победил «РБ Лейпциг» — 1:0.
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A07
      		 Шериф (Молдавия)
      Брага (Португалия)
      Шериф
      Брага
      2 : 0
      Брага
      Шериф
      2 : 0 3 : 2
      1
      1
      2
      2
      A06
      		 Боруссия Д (Германия)
      Рейнджерс (Шотландия)
      Боруссия Д
      Рейнджерс
      2 : 4
      Рейнджерс
      Боруссия Д
      2 : 2
      0
      1
      4
      6
      A05
      		 Зенит (Россия)
      Бетис (Испания)
      Зенит
      Бетис
      2 : 3
      Бетис
      Зенит
      0 : 0
      0
      1
      2
      3
      A04
      		 Барселона (Испания)
      Наполи (Италия)
      Барселона
      Наполи
      1 : 1
      Наполи
      Барселона
      2 : 4
      1
      0
      5
      3
      A08
      		 Порту (Португалия)
      Лацио (Италия)
      Порту
      Лацио
      2 : 1
      Лацио
      Порту
      2 : 2
      1
      0
      4
      3
      A02
      		 Аталанта (Италия)
      Олимпиакос (Греция)
      Аталанта
      Олимпиакос
      2 : 1
      Олимпиакос
      Аталанта
      0 : 3
      2
      0
      5
      1
      A01
      		 Севилья (Испания)
      Динамо З (Хорватия)
      Севилья
      Динамо З
      3 : 1
      Динамо З
      Севилья
      1 : 0
      1
      1
      3
      2
      A03
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Реал Сосьедад (Испания)
      РБ Лейпциг
      Реал Сосьедад
      2 : 2
      Реал Сосьедад
      РБ Лейпциг
      1 : 3
      1
      0
      5
      3
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B03
      		 Порту (Португалия)
      Лион (Франция)
      Порту
      Лион
      0 : 1
      Лион
      Порту
      1 : 1
      0
      1
      1
      2
      B08
      		 Бетис (Испания)
      Айнтрахт Ф (Германия)
      Бетис
      Айнтрахт Ф
      1 : 2
      Айнтрахт Ф
      Бетис
      1 : 1 ДВ
      0
      1
      2
      3
      B07
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Спартак М (Россия)
      РБ Лейпциг
      Спартак М
      10.03
      Спартак М
      РБ Лейпциг
      17.03
      0
      0
      0
      0
      B05
      		 Севилья (Испания)
      Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      Севилья
      Вест Хэм Юнайтед
      1 : 0
      Вест Хэм Юнайтед
      Севилья
      2 : 0 ДВ
      1
      1
      1
      2
      B06
      		 Барселона (Испания)
      Галатасарай (Турция)
      Барселона
      Галатасарай
      0 : 0
      Галатасарай
      Барселона
      1 : 2
      1
      0
      2
      1
      B04
      		 Аталанта (Италия)
      Байер (Германия)
      Аталанта
      Байер
      3 : 2
      Байер
      Аталанта
      0 : 1
      2
      0
      4
      2
      B01
      		 Рейнджерс (Шотландия)
      Црвена Звезда (Сербия)
      Рейнджерс
      Црвена Звезда
      3 : 0
      Црвена Звезда
      Рейнджерс
      2 : 1
      1
      1
      4
      2
      B02
      		 Брага (Португалия)
      Монако (Монако)
      Брага
      Монако
      2 : 0
      Монако
      Брага
      1 : 1
      1
      0
      3
      1
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF1
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Аталанта (Италия)
      РБ Лейпциг
      Аталанта
      1 : 1
      Аталанта
      РБ Лейпциг
      0 : 2
      1
      0
      3
      1
      QF2
      		 Айнтрахт Ф (Германия)
      Барселона (Испания)
      Айнтрахт Ф
      Барселона
      1 : 1
      Барселона
      Айнтрахт Ф
      2 : 3
      1
      0
      4
      3
      QF4
      		 Брага (Португалия)
      Рейнджерс (Шотландия)
      Брага
      Рейнджерс
      1 : 0
      Рейнджерс
      Брага
      3 : 1 ДВ
      1
      1
      2
      3
      QF3
      		 Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      Лион (Франция)
      Вест Хэм Юнайтед
      Лион
      1 : 1
      Лион
      Вест Хэм Юнайтед
      0 : 3
      1
      0
      4
      1
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 РБ Лейпциг (Германия)
      Рейнджерс (Шотландия)
      РБ Лейпциг
      Рейнджерс
      1 : 0
      Рейнджерс
      РБ Лейпциг
      05.05
      1
      0
      1
      0
      SF2
      		 Вест Хэм Юнайтед (Англия)
      Айнтрахт Ф (Германия)
      Вест Хэм Юнайтед
      Айнтрахт Ф
      1 : 2
      Айнтрахт Ф
      Вест Хэм Юнайтед
      05.05
      0
      1
      1
      2
      Финал
      Метка
      F1
      		18.05

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