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Марсель - Фейеноорд 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Велодром (Марсель, Франция), вместимость: 67394
05 мая 2022, четверг. 22:00 МСК. Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч
Главный судья: Сандро Шерер (Бюттикон, Швейцария);
Марсель
Фейеноорд

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Марсель - Фейеноорд, которое состоится 05 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, 1/2 финала. 2-й матч, оно проводится на стадионе: Велодром (Марсель, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Марсель
      Марсель, Франция
      Фейеноорд
      Роттердам, Нидерланды
      Главные тренеры
      Аргентина Хорхе Сампаоли
      Нидерланды Арне Слот
      История личных встреч
      28.04.2022 Лига конференций 1/2 финала Фейеноорд3 : 2Марсель
      Турнирная таблица
      1/16 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      A04
      		 Мидтьюлланн (Дания)
      ПАОК (Греция)
      Мидтьюлланн
      ПАОК
      1 : 0
      ПАОК
      Мидтьюлланн
      2 : 1 5 : 3
      1
      1
      2
      2
      A02
      		 ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
      Маккаби Т-А (Израиль)
      ПСВ Эйндховен
      Маккаби Т-А
      1 : 0
      Маккаби Т-А
      ПСВ Эйндховен
      1 : 1
      1
      0
      2
      1
      A03
      		 Фенербахче (Турция)
      Славия П (Чехия)
      Фенербахче
      Славия П
      2 : 3
      Славия П
      Фенербахче
      3 : 2
      0
      2
      4
      6
      A08
      		 Рапид В (Австрия)
      Витесс (Нидерланды)
      Рапид В
      Витесс
      2 : 1
      Витесс
      Рапид В
      2 : 0
      1
      1
      2
      3
      A06
      		 Селтик (Шотландия)
      Будё-Глимт (Норвегия)
      Селтик
      Будё-Глимт
      1 : 3
      Будё-Глимт
      Селтик
      2 : 0
      0
      2
      1
      5
      A05
      		 Лестер Сити (Англия)
      Раннерс (Дания)
      Лестер Сити
      Раннерс
      4 : 1
      Раннерс
      Лестер Сити
      1 : 3
      2
      0
      7
      2
      A01
      		 Марсель (Франция)
      Карабах (Азербайджан)
      Марсель
      Карабах
      3 : 1
      Карабах
      Марсель
      0 : 3
      2
      0
      6
      1
      A07
      		 Спарта П (Чехия)
      Партизан (Сербия)
      Спарта П
      Партизан
      0 : 1
      Партизан
      Спарта П
      2 : 1
      0
      2
      1
      3
      1/8 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      B03
      		 ПАОК (Греция)
      Гент (Бельгия)
      ПАОК
      Гент
      1 : 0
      Гент
      ПАОК
      1 : 2
      2
      0
      3
      1
      B04
      		 Витесс (Нидерланды)
      Рома (Италия)
      Витесс
      Рома
      0 : 1
      Рома
      Витесс
      1 : 1
      0
      1
      1
      2
      B06
      		 Славия П (Чехия)
      ЛАСК (Австрия)
      Славия П
      ЛАСК
      4 : 1
      ЛАСК
      Славия П
      4 : 3
      1
      1
      7
      5
      B08
      		 Партизан (Сербия)
      Фейеноорд (Нидерланды)
      Партизан
      Фейеноорд
      2 : 5
      Фейеноорд
      Партизан
      3 : 1
      0
      2
      3
      8
      B01
      		 Марсель (Франция)
      Базель (Швейцария)
      Марсель
      Базель
      2 : 1
      Базель
      Марсель
      1 : 2
      2
      0
      4
      2
      B02
      		 Лестер Сити (Англия)
      Ренн (Франция)
      Лестер Сити
      Ренн
      2 : 0
      Ренн
      Лестер Сити
      2 : 1
      1
      1
      3
      2
      B05
      		 ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
      Копенгаген (Дания)
      ПСВ Эйндховен
      Копенгаген
      4 : 4
      Копенгаген
      ПСВ Эйндховен
      0 : 4
      1
      0
      8
      4
      B07
      		 Будё-Глимт (Норвегия)
      АЗ Алкмар (Нидерланды)
      Будё-Глимт
      АЗ Алкмар
      2 : 1
      АЗ Алкмар
      Будё-Глимт
      2 : 2 ДВ
      1
      0
      4
      3
      1/4 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      QF2
      		 Фейеноорд (Нидерланды)
      Славия П (Чехия)
      Фейеноорд
      Славия П
      3 : 3
      Славия П
      Фейеноорд
      1 : 3
      1
      0
      6
      4
      QF1
      		 Будё-Глимт (Норвегия)
      Рома (Италия)
      Будё-Глимт
      Рома
      2 : 1
      Рома
      Будё-Глимт
      4 : 0
      1
      1
      2
      5
      QF3
      		 Марсель (Франция)
      ПАОК (Греция)
      Марсель
      ПАОК
      2 : 1
      ПАОК
      Марсель
      0 : 1
      2
      0
      3
      1
      QF4
      		 Лестер Сити (Англия)
      ПСВ Эйндховен (Нидерланды)
      Лестер Сити
      ПСВ Эйндховен
      0 : 0
      ПСВ Эйндховен
      Лестер Сити
      1 : 2
      1
      0
      2
      1
      1/2 финала
      Метка12 Выигрыши Мячи
      SF1
      		 Лестер Сити (Англия)
      Рома (Италия)
      Лестер Сити
      Рома
      1 : 1
      Рома
      Лестер Сити
      05.05
      0
      0
      1
      1
      SF2
      		 Фейеноорд (Нидерланды)
      Марсель (Франция)
      Фейеноорд
      Марсель
      3 : 2
      Марсель
      Фейеноорд
      05.05
      1
      0
      3
      2
      Финал
      Метка
      F1
      		25.05

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