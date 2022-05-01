Салернитана - Венеция 05 Мая прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
05 мая 2022, четверг. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Венеция, которое состоится 05 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Венеция
Венеция
|34
|вр
|Бруно Оливейра
|28
|зщ
|Давид Шнегг
|16
|пз
|Антонио Фьордилино
|18
|пз
|Дан Хейманс
|33
|пз
|Домен Чрнигой
|17
|нп
|Деннис Йонсен
Запасные
|34
|вр
|Бруно Оливейра
|28
|зщ
|Давид Шнегг
|16
|пз
|Антонио Фьордилино
|18
|пз
|Дан Хейманс
|33
|пз
|Домен Чрнигой
|17
|нп
|Деннис Йонсен
Главные тренеры
|Давиде Никола
|Паоло Дзанетти
История личных встреч
|26.10.2021
|Италия - Серия А
|Тур 10
|1 : 2
|17.04.2021
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 34
|2 : 1
|27.12.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 15
|1 : 2
|03.03.2020
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 27
|2 : 0
|19.10.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 8
|1 : 0
|09.06.2019
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться
|1 : 0 2 : 4
|05.06.2019
|Италия - Серия B
|Плей-офф за право остаться
|2 : 1
|30.03.2019
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 30
|1 : 1
|04.11.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 11
|1 : 0
|20.01.2018
|Италия - Серия B
|Серия B. Тур 22
|3 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|65,7
| 5
Лига Европы
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|56,2
| 6
Лига Европы
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|56,2
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|53,3
|8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|53,3
|9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|49,5
|10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|44,8
|11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|43,8
|12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|41,0
|13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|41,0
|14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|35,2
|15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|31,4
|16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|31,4
|17
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|26,7
| 18
Зона вылета
|Салернитана
|34
|6
|8
|20
|29-71
|26
|25,5
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|23,8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|34
|5
|7
|22
|28-63
|22
|21,6