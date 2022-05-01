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Салернитана - Венеция 05 Мая прямая трансляция

Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
05 мая 2022, четверг. 19:00 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Юан Лука Сакки (Италия);
Салернитана
Венеция

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Венеция, которое состоится 05 Мая 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Салернитана
      Салерно
      Венеция
      Венеция
      34 Бразилия вр Бруно Оливейра
      28 Австрия зщ Давид Шнегг
      16 Италия пз Антонио Фьордилино
      18 Бельгия пз Дан Хейманс
      33 Словения пз Домен Чрнигой
      17 Норвегия нп Деннис Йонсен
      Запасные
      34 Бразилия вр Бруно Оливейра
      28 Австрия зщ Давид Шнегг
      16 Италия пз Антонио Фьордилино
      18 Бельгия пз Дан Хейманс
      33 Словения пз Домен Чрнигой
      17 Норвегия нп Деннис Йонсен
      Главные тренеры
      Италия Давиде Никола
      Италия Паоло Дзанетти
      История личных встреч
      26.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Венеция1 : 2Салернитана
      17.04.2021 Италия - Серия B Серия B. Тур 34 Салернитана2 : 1Венеция
      27.12.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 15 Венеция1 : 2Салернитана
      03.03.2020 Италия - Серия B Серия B. Тур 27 Салернитана2 : 0Венеция
      19.10.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 8 Венеция1 : 0Салернитана
      09.06.2019 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться Венеция1 : 0 2 : 4Салернитана
      05.06.2019 Италия - Серия B Плей-офф за право остаться Салернитана2 : 1Венеция
      30.03.2019 Италия - Серия B Серия B. Тур 30 Салернитана1 : 1Венеция
      04.11.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 11 Венеция1 : 0Салернитана
      20.01.2018 Италия - Серия B Серия B. Тур 22 Салернитана3 : 2Венеция
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан35238461-307773,3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М35229474-297571,4
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи35217767-317066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус35209654-316965,7
      5
      Лига Европы
      		Рома351781055-405956,2
      6
      Лига Европы
      		Лацио351781070-535956,2
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина351751354-475653,3
      8 Аталанта351511962-445653,3
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Торино3512111245-374744,8
      11 Сассуоло3512101360-614643,8
      12 Удинезе3510131254-544341,0
      13 Болонья3511101439-484341,0
      14 Эмполи359101646-653735,2
      15 Сампдория35962042-573331,4
      16 Специя35962037-633331,4
      17 Кальяри356101932-642826,7
      18
      Зона вылета
      		Салернитана34682029-712625,5
      19
      Зона вылета
      		Дженоа353161625-552523,8
      20
      Зона вылета
      		Венеция34572228-632221,6

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