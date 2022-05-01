Крылья Советов - Динамо М 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
06 мая 2022, пятница. 18:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
0'
45'
90'
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Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 06 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Крылья Советов
Самара
Динамо М
Москва
Главные тренеры
|Игорь Витальевич Осинькин
|Сандро Шварц
История личных встреч
|02.10.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 1
|08.04.2021
|Кубок России
|1/4 финала
|2 : 0
|12.07.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 28
|2 : 0
|30.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|0 : 0
|20.04.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|1 : 0
|06.10.2018
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|1 : 0
|17.04.2016
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|0 : 1
|29.10.2015
|Кубок России
|1/8 финала
|0 : 1
|27.09.2015
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 10
|0 : 0
|09.11.2013
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 2
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|75,3
|2
|Динамо М
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|64,2
|3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
|4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|58,0
|5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|55,6
|6
|Локомотив М
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|50,6
|7
|Крылья Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|46,9
|8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|43,2
|9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|10
|Спартак М
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42,0
|11
|Нижний Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|35,8
|12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|35,8
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
| 14
Стыковая зона
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|28,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|27,2