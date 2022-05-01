Свернуть список

Крылья Советов - Динамо М 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
06 мая 2022, пятница. 18:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия);
Крылья Советов
Динамо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Динамо М, которое состоится 06 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Динамо М
      Москва
      Главные тренеры
      Россия Игорь Витальевич Осинькин
      Германия Сандро Шварц
      История личных встреч
      02.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Динамо М0 : 1Крылья Советов
      08.04.2021 Кубок России 1/4 финала Крылья Советов2 : 0Динамо М
      12.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 28 Динамо М2 : 0Крылья Советов
      30.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Крылья Советов0 : 0Динамо М
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М1 : 0Крылья Советов
      06.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов1 : 0Динамо М
      17.04.2016 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Динамо М0 : 1Крылья Советов
      29.10.2015 Кубок России 1/8 финала Крылья Советов0 : 1Динамо М
      27.09.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Крылья Советов0 : 0Динамо М
      09.11.2013 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Крылья Советов1 : 2Динамо М
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Динамо». Начало встречи запланировано на 18:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит27187264-266175,3
      2 Динамо М27164747-285264,2
      3 Сочи27154848-294960,5
      4 ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар27136839-284555,6
      6 Локомотив М27118838-364150,6
      7 Крылья Советов271151134-323846,9
      8 Ахмат271121433-373543,2
      9 Ростов27971145-463442,0
      10 Спартак М27971132-373442,0
      11 Нижний Новгород27781225-382935,8
      12 Химки276111031-432935,8
      13
      Стыковая зона
      		Рубин27851433-502935,8
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал27571527-542227,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2021
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close