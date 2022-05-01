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Леванте - Реал Сосьедад 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания), вместимость: 25534
06 мая 2022, пятница. 22:00 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
Леванте
Реал Сосьедад

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Леванте - Реал Сосьедад, которое состоится 06 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сьюдад де Валенсия (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Леванте
      Валенсия
      Реал Сосьедад
      Сан-Себастьян
      Главные тренеры
      Италия Алессио Лисси
      Испания Иманол Альгуасиль
      История личных встреч
      28.08.2021 Испания - Примера Тур 3 Реал Сосьедад1 : 0Леванте
      07.03.2021 Испания - Примера Тур 26 Реал Сосьедад1 : 0Леванте
      19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Леванте2 : 1Реал Сосьедад
      06.07.2020 Испания - Примера Тур 34 Леванте1 : 1Реал Сосьедад
      30.10.2019 Испания - Примера Тур 11 Реал Сосьедад1 : 2Леванте
      15.03.2019 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 1Леванте
      09.11.2018 Испания - Примера Тур 12 Леванте1 : 3Реал Сосьедад
      18.02.2018 Испания - Примера Тур 24 Реал Сосьедад3 : 0Леванте
      21.09.2017 Испания - Примера Тур 5 Леванте3 : 0Реал Сосьедад
      06.03.2016 Испания - Примера Тур 28 Реал Сосьедад1 : 1Леванте
      Текстовая трансляция
      0'
      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 35-го тура Примеры: «Леванте» — «Реал Сосьедад». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона34199663-346664,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М34187959-416159,8
      5
      Лига Европы
      		Бетис341771056-385856,9
      6
      Лига конференций
      		Реал Сосьедад341511833-325654,9
      7 Вильярреал3414101054-335251,0
      8 Атлетик Б341312941-345150,0
      9 Осасуна341291335-454544,1
      10 Валенсия3410131145-494342,2
      11 Райо Вальекано341181535-394140,2
      12 Сельта3410101437-384039,2
      13 Эльче341091537-453938,2
      14 Эспаньол341091537-493938,2
      15 Хетафе348121431-373635,3
      16 Мальорка34881830-563231,4
      17 Кадис346141430-473231,4
      18
      Зона вылета
      		Гранада346131537-573130,4
      19
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5
      20
      Зона вылета
      		Леванте345111842-662625,5

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