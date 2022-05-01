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Бохум - Арминия 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
06 мая 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
Бохум
Арминия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Арминия, которое состоится 06 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бохум
      Бохум
      Арминия
      Билефельд
      Главные тренеры
      Германия Томас Райс
      Германия Франк Крамер
      История личных встреч
      14.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Арминия2 : 0Бохум
      28.01.2020 Германия - Вторая Бундеслига Тур 19 Арминия2 : 0Бохум
      02.08.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 2 Бохум3 : 3Арминия
      17.03.2019 Германия - Вторая Бундеслига Тур 26 Арминия3 : 1Бохум
      05.10.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 9 Бохум1 : 0Арминия
      29.01.2018 Германия - Вторая Бундеслига Тур 20 Бохум0 : 1Арминия
      21.08.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 3 Арминия2 : 0Бохум
      07.05.2017 Германия - Вторая Бундеслига Тур 32 Бохум1 : 1Арминия
      04.12.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 15 Арминия1 : 0Бохум
      06.03.2016 Германия - Вторая Бундеслига Тур 25 Бохум2 : 2Арминия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария32243593-337578,1
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д32203980-506365,6
      3
      Лига чемпионов
      		Байер32177874-445860,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург321510756-405557,3
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг321661067-365456,3
      6
      Лига конференций
      		Кёльн321410851-465254,2
      7 Унион32149943-415153,1
      8 Хоффенхайм321371255-514647,9
      9 Майнц321261446-424243,8
      10 Боруссия М321181348-594142,7
      11 Айнтрахт Ф3210101242-464041,7
      12 Бохум321161534-483940,6
      13 Вольфсбург321151640-523839,6
      14 Аугсбург32981537-513536,5
      15 Герта32961735-673334,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт326111537-562930,2
      17
      Зона вылета
      		Арминия325121525-502728,1
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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