Бохум - Арминия 06 Мая прямая трансляция
Стадион: Рурштадион (Бохум, Германия), вместимость: 29448
06 мая 2022, пятница. 21:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бохум - Арминия, которое состоится 06 Мая 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Рурштадион (Бохум, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бохум
Бохум
Арминия
Билефельд
Главные тренеры
|Томас Райс
|Франк Крамер
История личных встреч
|14.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|2 : 0
|28.01.2020
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|02.08.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 2
|3 : 3
|17.03.2019
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|05.10.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 9
|1 : 0
|29.01.2018
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 20
|0 : 1
|21.08.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 3
|2 : 0
|07.05.2017
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 32
|1 : 1
|04.12.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 15
|1 : 0
|06.03.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 25
|2 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|78,1
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|65,6
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|60,4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|57,3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|56,3
| 6
Лига конференций
|Кёльн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|54,2
|7
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|47,9
|9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|43,8
|10
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|42,7
|11
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|41,7
|12
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|40,6
|13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|39,6
|14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|36,5
|15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|30,2
| 17
Зона вылета
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|28,1
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8