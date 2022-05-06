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Лилль - Монако 06 Мая прямая трансляция

Стадион: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция), вместимость: 50186
06 мая 2022, пятница. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
Лилль
Монако

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лилль - Монако, которое состоится 06 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Пьер-Моруа (Вильнёв-д'Аск, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лилль
      Лилль
      Монако
      Монако
      Главные тренеры
      Франция Жослен Гурвеннек
      Бельгия Филипп Клеман
      История личных встреч
      19.11.2021 Франция - Лига 1 Тур 14 Монако2 : 2Лилль
      14.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 29 Монако0 : 0Лилль
      06.12.2020 Франция - Лига 1 Тур 13 Лилль2 : 1Монако
      21.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 19 Монако5 : 1Лилль
      17.12.2019 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Монако0 : 3Лилль
      15.03.2019 Франция - Лига 1 Тур 29 Лилль0 : 1Монако
      18.08.2018 Франция - Лига 1 Тур 2 Монако0 : 0Лилль
      16.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 30 Монако2 : 1Лилль
      22.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 7 Лилль0 : 4Монако
      14.05.2017 Франция - Лига 1 Тур 37 Монако4 : 0Лилль
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ35247479-347975,2
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель35198856-366561,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн351951177-366259,0
      4
      Лига Европы
      		Монако35188957-356259,0
      5
      Лига конференций
      		Ницца351871044-2960-158,1
      6 Страсбург351512858-395754,3
      7 Лион351511959-4555-153,3
      8 Ланс3515101055-445552,4
      9 Нант351491250-435148,6
      10 Лилль3513121042-435148,6
      11 Брест351391345-484845,7
      12 Реймс3510131238-384341,0
      13 Монпелье351271648-534341,0
      14 Труа35991733-473634,3
      15 Анже358111638-533533,3
      16 Лорьян358101734-593432,4
      17 Клермон35891835-653331,4
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен357101838-703129,5
      19
      Зона вылета
      		Бордо355121847-852725,7
      20
      Зона вылета
      		Метц354131831-622523,8

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