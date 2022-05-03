Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз 07 Мая прямая трансляция
07 мая 2022, суббота. 02:00 МСК. НХЛ - плей-офф, 1/4 финала - Восток. 3-й матч
0'
20'
40'
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Бостон Брюинз - Каролина Харрикейнз, которое состоится 07 Мая 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - плей-офф, оно проводится на . Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бостон Брюинз
Бостон
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Брюс Кэссиди
|Род Бриндамор
История личных встреч
|05.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 2
|03.05.2022
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|5 : 1
|11.02.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 6
|19.01.2022
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|29.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 0
|19.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 1
|18.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|3 : 4
|15.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|1 : 3
|14.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|2 : 3
|12.08.2020
|НХЛ - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|4 : 3 ОТ
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFE2
| Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 1
Бостон Брюинз
Каролина Харрикейнз5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз07.05
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз08.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз11.05
Бостон Брюинз
Бостон Брюинз13.05
Каролина Харрикейнз
Каролина Харрикейнз15.05
Бостон Брюинз
2
0
10
3
QFE4
| Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс5 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Торонто Мэйпл Лифс3 : 5
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг07.05
Торонто Мэйпл Лифс
Тампа-Бэй Лайтнинг09.05
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс11.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа-Бэй Лайтнинг13.05
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто Мэйпл Лифс15.05
Тампа-Бэй Лайтнинг
1
1
8
5
QFE3
| Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс3 : 4 ОТ
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Рейнджерс5 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз08.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Питтсбург Пингвинз10.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс12.05
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург Пингвинз14.05
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк Рейнджерс16.05
Питтсбург Пингвинз
1
1
8
6
QFE1
| Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз2 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Флорида Пантерз5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз07.05
Флорида Пантерз
Вашингтон Кэпиталз10.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз12.05
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон Кэпиталз14.05
Флорида Пантерз
Флорида Пантерз16.05
Вашингтон Кэпиталз
1
1
7
5
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
QFW3
| Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд0 : 4
Сент-Луис Блюз
Миннесота Уайлд6 : 2
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз07.05
Миннесота Уайлд
Сент-Луис Блюз08.05
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд11.05
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис Блюз13.05
Миннесота Уайлд
Миннесота Уайлд15.05
Сент-Луис Блюз
1
1
6
6
QFW4
| Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз3 : 4
Лос-Анджелес Кингз
Эдмонтон Ойлерз6 : 0
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз07.05
Эдмонтон Ойлерз
Лос-Анджелес Кингз09.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз11.05
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес Кингз13.05
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон Ойлерз15.05
Лос-Анджелес Кингз
1
1
9
4
QFW1
| Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш7 : 2
Нэшвилл Предаторз
Колорадо Эвеланш2 : 1 ОТ
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз07.05
Колорадо Эвеланш
Нэшвилл Предаторз10.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш12.05
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл Предаторз14.05
Колорадо Эвеланш
Колорадо Эвеланш16.05
Нэшвилл Предаторз
2
0
9
3
QFW2
| Калгари Флэймз
Даллас Старз
Калгари Флэймз1 : 0
Даллас Старз
Калгари Флэймз0 : 2
Даллас Старз
Даллас Старз08.05
Калгари Флэймз
Даллас Старз10.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз12.05
Даллас Старз
Даллас Старз14.05
Калгари Флэймз
Калгари Флэймз16.05
Даллас Старз
1
1
1
2
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFE1
0
0
0
0
SFE2
0
0
0
0
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
SFW1
0
0
0
0
SFW2
0
0
0
0
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FE
0
0
0
0
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
FW
0
0
0
0
Кубок Стэнли
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Шайбы
F
0
0
0
0