Даллас Маверикс - Финикс Санз прямая трансляция 07.05.2022
Стадион: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США), вместимость: 21041
07 мая 2022, суббота. 04:30 МСК. НБА - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 3-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Даллас Маверикс - Финикс Санз, которое состоится 07 Мая 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, 1/2 финала - Запад. 3-й матч, оно проводится на стадионе: Американ Эйрлайнс-центр (Даллас, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Даллас Маверикс
Даллас
Финикс Санз
Финикс
Главные тренеры
|Джейсон Кидд
|Монти Уильямс
История личных встреч
|05.05.2022
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|129 : 109
|03.05.2022
|НБА - плей-офф
|1/2 финала - Запад
|121 : 114
|21.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 109
|20.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 104
|18.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 98
|02.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 109
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 111
|24.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 102
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 102
|03.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 115
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс97 : 132
Филадельфия Сиксерс
4
2
669
619
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс116 : 100
Чикаго Буллз
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз96 : 98
Даллас Маверикс
4
2
628
594
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз106 : 114
Мемфис Гриззлиз
4
2
688
655
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз102 : 98
Денвер Наггетс
4
1
590
550
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс109 : 115
Финикс Санз
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE2
| Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс89 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс109 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс07.05
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс10.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс12.05
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс13.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс15.05
Милуоки Бакс
1
1
198
187
SFE1
| Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит106 : 92
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс07.05
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс09.05
Майами Хит
Майами Хит10.05
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс12.05
Майами Хит
Майами Хит15.05
Филадельфия Сиксерс
2
0
225
195
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW2
| Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз116 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз08.05
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз10.05
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз12.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз13.05
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз16.05
Голден Стэйт Уорриорз
1
1
222
218
SFW1
| Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз121 : 114
Даллас Маверикс
Финикс Санз129 : 109
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс07.05
Финикс Санз
Даллас Маверикс08.05
Финикс Санз
Финикс Санз10.05
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс12.05
Финикс Санз
Финикс Санз15.05
Даллас Маверикс
2
0
250
223