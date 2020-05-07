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Урал - Спартак М 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия), вместимость: 35696
07 мая 2022, суббота. 14:00 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
УралСпартак М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Урал - Спартак М, которое состоится 07 Мая 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Екатеринбург Арена (Екатеринбург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Урал
      Екатеринбург
      Спартак М
      Москва
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Михайлович Шалимов
      ИталияПаоло Ваноли
      История личных встреч
      08.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Спартак М3 : 1Урал
      14.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Спартак М1 : 0Урал
      18.03.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Спартак М5 : 1Урал
      07.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Урал2 : 2Спартак М
      24.11.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 17 Урал0 : 0Спартак М
      14.09.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 9 Спартак М1 : 2Урал
      04.05.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Урал0 : 1Спартак М
      07.03.2019 Кубок России 1/4 финала Урал1 : 0Спартак М
      05.12.2018 Кубок России 1/4 финала Спартак М1 : 1Урал
      04.11.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 13 Спартак М1 : 2Урал
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Урал» — «Спартак». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит27187264-266175,3
      2 Динамо М28164849-335261,9
      3 Сочи27154848-294960,5
      4 ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар27136839-284555,6
      6 Локомотив М27118838-364150,6
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат271121433-373543,2
      9 Ростов27971145-463442,0
      10 Спартак М27971132-373442,0
      11 Нижний Новгород27781225-382935,8
      12 Химки276111031-432935,8
      13
      Стыковая зона
      		Рубин27851433-502935,8
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал27571527-542227,2

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