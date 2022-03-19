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Нижний Новгород - Ахмат 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия), вместимость: 44899
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Ян Бобровский (Санкт-Петербург, Россия);
Нижний НовгородАхмат

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нижний Новгород - Ахмат, которое состоится 07 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Ахмат
      Грозный
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Анатольевич Кержаков
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      07.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Ахмат3 : 1Нижний Новгород
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Нижний Новгород» — «Ахмат». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит27187264-266175,3
      2 Динамо М28164849-335261,9
      3 Сочи27154848-294960,5
      4 ЦСКА27145838-274758,0
      5 Краснодар27136839-284555,6
      6 Локомотив М27118838-364150,6
      7 Крылья Советов281251139-344148,8
      8 Ахмат271121433-373543,2
      9 Ростов27971145-463442,0
      10 Спартак М27971132-373442,0
      11 Нижний Новгород27781225-382935,8
      12 Химки276111031-432935,8
      13
      Стыковая зона
      		Рубин27851433-502935,8
      14
      Стыковая зона
      		Урал27691221-312733,3
      15
      Зона вылета
      		Уфа274111225-382328,4
      16
      Зона вылета
      		Арсенал27571527-542227,2

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