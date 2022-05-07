Зенит - Химки 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия), вместимость: 68134
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Россия - Премьер-Лига, 28-й тур
Главный судья: Алексей Амелин (Тула, Россия);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Зенит - Химки, которое состоится 07 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Газпром Арена (Санкт-Петербург) (Санкт-Петербург, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Зенит
Санкт-Петербург
Химки
Химки
Главные тренеры
|Сергей Богданович Семак
|Сергей Николаевич Юран
История личных встреч
|24.07.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 1
|1 : 3
|05.04.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 24
|2 : 0
|01.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|0 : 2
|25.07.2020
|Кубок России
|Финал
|1 : 0
|17.07.2011
|Кубок России
|1/16 финала
|2 : 3
|30.08.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 20
|0 : 4
|25.04.2009
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|4 : 2
|01.11.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|1 : 0
|13.07.2008
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 13
|1 : 4
|21.10.2007
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 27
|4 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 28-го тура РПЛ: «Зенит» — «Химки». Начало встречи запланировано на 16:30 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|75,3
|2
|Динамо М
|28
|16
|4
|8
|49-33
|52
|61,9
|3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|60,5
|4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|58,0
|5
|Краснодар
|27
|13
|6
|8
|39-28
|45
|55,6
|6
|Локомотив М
|27
|11
|8
|8
|38-36
|41
|50,6
|7
|Крылья Советов
|28
|12
|5
|11
|39-34
|41
|48,8
|8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|43,2
|9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|42,0
|10
|Спартак М
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|42,0
|11
|Нижний Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|35,8
|12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|35,8
| 13
Стыковая зона
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|35,8
| 14
Стыковая зона
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|33,3
| 15
Зона вылета
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|28,4
| 16
Зона вылета
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|27,2