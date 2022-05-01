Брентфорд - Саутгемптон 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия), вместимость: 17250
07 мая 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брентфорд - Саутгемптон, которое состоится 07 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Брентфорд Коммьюнити (Брентфорд, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брентфорд
Лондон
Саутгемптон
Саутгемптон
Главные тренеры
|Томас Франк
|Ральф Хазенхюттль
История личных встреч
|11.01.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 18
|4 : 1
|16.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|34
|26
|5
|3
|84-21
|83
|81,4
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|34
|25
|7
|2
|86-22
|82
|80,4
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|34
|19
|9
|6
|68-29
|66
|64,7
| 4
Лига чемпионов
|Арсенал
|34
|20
|3
|11
|54-41
|63
|61,8
| 5
Лига Европы
|Тоттенхэм Хотспур
|34
|19
|4
|11
|59-39
|61
|59,8
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|36
|16
|10
|10
|57-52
|58
|53,7
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|35
|15
|7
|13
|53-46
|52
|49,5
|8
|Вулверхэмптон
|34
|15
|4
|15
|33-32
|49
|48,0
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|35
|10
|14
|11
|34-42
|44
|41,9
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|35
|11
|10
|14
|40-56
|43
|41,0
|11
|Лестер Сити
|33
|11
|9
|13
|48-54
|42
|42,4
|12
|Кристал Пэлас
|34
|9
|14
|11
|45-42
|41
|40,2
|13
|Астон Вилла
|33
|12
|4
|17
|44-46
|40
|40,4
|14
|Брентфорд
|35
|11
|7
|17
|41-52
|40
|38,1
|15
|Саутгемптон
|35
|9
|13
|13
|41-58
|40
|38,1
|16
|Бёрнли
|34
|7
|13
|14
|31-46
|34
|33,3
|17
|Лидс Юнайтед
|34
|8
|10
|16
|38-72
|34
|33,3
| 18
Зона вылета
|Эвертон
|33
|9
|5
|19
|35-55
|32
|32,3
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|34
|6
|4
|24
|32-69
|22
|21,6
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|34
|5
|6
|23
|22-71
|21
|20,6