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Бёрнли - Астон Вилла 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
07 мая 2022, суббота. 17:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 36-й тур
Бёрнли
Астон Вилла

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Астон Вилла, которое состоится 07 Мая 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Астон Вилла
      Бирмингем
      Главные тренеры
      Англия Шон Дайч
      Англия Стивен Джеррард
      История личных встреч
      27.01.2021 Англия - Премьер-лига Тур 20 Бёрнли3 : 2Астон Вилла
      17.12.2020 Англия - Премьер-лига Тур 13 Астон Вилла0 : 0Бёрнли
      01.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 21 Бёрнли1 : 2Астон Вилла
      28.09.2019 Англия - Премьер-лига Тур 7 Астон Вилла2 : 2Бёрнли
      24.05.2015 Англия - Премьер-лига Тур 38 Астон Вилла0 : 1Бёрнли
      29.11.2014 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 1Астон Вилла
      27.10.2010 Англия - Кубок лиги 1/8 финала Астон Вилла2 : 1 ДВБёрнли
      21.02.2010 Англия - Премьер-лига Тур 27 Астон Вилла5 : 2Бёрнли
      21.11.2009 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 1Астон Вилла
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити34265384-218381,4
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль34257286-228280,4
      3
      Лига чемпионов
      		Челси34199668-296664,7
      4
      Лига чемпионов
      		Арсенал342031154-416361,8
      5
      Лига Европы
      		Тоттенхэм Хотспур341941159-396159,8
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3616101057-525853,7
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед351571353-465249,5
      8 Вулверхэмптон341541533-324948,0
      9 Брайтон энд Хоув Альбион3510141134-424441,9
      10 Ньюкасл Юнайтед3511101440-564341,0
      11 Лестер Сити331191348-544242,4
      12 Кристал Пэлас349141145-424140,2
      13 Астон Вилла331241744-464040,4
      14 Брентфорд351171741-524038,1
      15 Саутгемптон359131341-584038,1
      16 Бёрнли347131431-463433,3
      17 Лидс Юнайтед348101638-723433,3
      18
      Зона вылета
      		Эвертон33951935-553232,3
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд34642432-692221,6
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити34562322-712120,6

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