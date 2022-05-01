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Атлетик - Валенсия 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
07 мая 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
Атлетик Б
Валенсия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 07 Мая 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Валенсия
      Валенсия
      Главные тренеры
      Испания Марселино Гарсия Тораль
      Испания Хосе Бордалас
      История личных встреч
      02.03.2022 Кубок Испании 1/2 финала Валенсия1 : 0Атлетик Б
      10.02.2022 Кубок Испании 1/2 финала Атлетик Б1 : 1Валенсия
      25.09.2021 Испания - Примера Тур 7 Валенсия1 : 1Атлетик Б
      07.02.2021 Испания - Примера Тур 22 Атлетик Б1 : 1Валенсия
      12.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Валенсия2 : 2Атлетик Б
      01.07.2020 Испания - Примера Тур 33 Валенсия0 : 2Атлетик Б
      28.09.2019 Испания - Примера Тур 7 Атлетик Б0 : 1Валенсия
      03.03.2019 Испания - Примера Тур 26 Валенсия2 : 0Атлетик Б
      27.10.2018 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б0 : 0Валенсия
      28.02.2018 Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б1 : 1Валенсия
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид34256373-298179,4
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона34199663-346664,7
      3
      Лига чемпионов
      		Севилья341713450-286462,7
      4
      Лига чемпионов
      		Атлетико М34187959-416159,8
      5
      Лига Европы
      		Бетис341771056-385856,9
      6
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад341511833-325654,9
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вильярреал3414101054-335251,0
      8 Атлетик Б341312941-345150,0
      9 Осасуна341291335-454544,1
      10 Валенсия3410131145-494342,2
      11 Райо Вальекано341181535-394140,2
      12 Сельта3410101437-384039,2
      13 Эльче341091537-453938,2
      14 Эспаньол341091537-493938,2
      15 Хетафе348121431-373635,3
      16 Мальорка34881830-563231,4
      17 Кадис346141430-473231,4
      18
      Зона вылета
      		Гранада346131537-573130,4
      19
      Зона вылета
      		Алавес34772028-562827,5
      20
      Зона вылета
      		Леванте345111842-662625,5

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