Атлетик - Валенсия 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
07 мая 2022, суббота. 17:15 МСК. Испания - Примера, 35-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Валенсия, которое состоится 07 Мая 2022 года в 17:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 35-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Валенсия
Валенсия
Главные тренеры
|Марселино Гарсия Тораль
|Хосе Бордалас
История личных встреч
|02.03.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 0
|10.02.2022
|Кубок Испании
|1/2 финала
|1 : 1
|25.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 1
|07.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 22
|1 : 1
|12.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|2 : 2
|01.07.2020
|Испания - Примера
|Тур 33
|0 : 2
|28.09.2019
|Испания - Примера
|Тур 7
|0 : 1
|03.03.2019
|Испания - Примера
|Тур 26
|2 : 0
|27.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 0
|28.02.2018
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|34
|25
|6
|3
|73-29
|81
|79,4
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|34
|19
|9
|6
|63-34
|66
|64,7
| 3
Лига чемпионов
|Севилья
|34
|17
|13
|4
|50-28
|64
|62,7
| 4
Лига чемпионов
|Атлетико М
|34
|18
|7
|9
|59-41
|61
|59,8
| 5
Лига Европы
|Бетис
|34
|17
|7
|10
|56-38
|58
|56,9
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|34
|15
|11
|8
|33-32
|56
|54,9
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|34
|14
|10
|10
|54-33
|52
|51,0
|8
|Атлетик Б
|34
|13
|12
|9
|41-34
|51
|50,0
|9
|Осасуна
|34
|12
|9
|13
|35-45
|45
|44,1
|10
|Валенсия
|34
|10
|13
|11
|45-49
|43
|42,2
|11
|Райо Вальекано
|34
|11
|8
|15
|35-39
|41
|40,2
|12
|Сельта
|34
|10
|10
|14
|37-38
|40
|39,2
|13
|Эльче
|34
|10
|9
|15
|37-45
|39
|38,2
|14
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37-49
|39
|38,2
|15
|Хетафе
|34
|8
|12
|14
|31-37
|36
|35,3
|16
|Мальорка
|34
|8
|8
|18
|30-56
|32
|31,4
|17
|Кадис
|34
|6
|14
|14
|30-47
|32
|31,4
| 18
Зона вылета
|Гранада
|34
|6
|13
|15
|37-57
|31
|30,4
| 19
Зона вылета
|Алавес
|34
|7
|7
|20
|28-56
|28
|27,5
| 20
Зона вылета
|Леванте
|34
|5
|11
|18
|42-66
|26
|25,5