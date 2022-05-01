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Гройтер Фюрт - Боруссия Д 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия), вместимость: 18000
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
Гройтер Фюрт
Боруссия Д

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Гройтер Фюрт - Боруссия Д, которое состоится 07 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Ронхоф Томас Зоммер (Фюрт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Гройтер Фюрт
      Фюрт
      Боруссия Д
      Дортмунд
      Главные тренеры
      Германия Штефан Лайтль
      Германия Марко Розе
      История личных встреч
      15.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 16 Боруссия Д3 : 0Гройтер Фюрт
      20.08.2018 Кубок Германии 1-й раунд Гройтер Фюрт1 : 2 ДВБоруссия Д
      13.04.2013 Германия - Бундеслига Тур 29 Гройтер Фюрт1 : 6Боруссия Д
      17.11.2012 Германия - Бундеслига Тур 12 Боруссия Д3 : 1Гройтер Фюрт
      20.03.2012 Кубок Германии 1/2 финала Гройтер Фюрт0 : 1 ДВБоруссия Д
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария32243593-337578,1
      2
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д32203980-506365,6
      3
      Лига чемпионов
      		Байер32177874-445860,4
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург321510756-405557,3
      5
      Лига Европы
      		РБ Лейпциг321661067-365456,3
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Кёльн321410851-465254,2
      7 Унион32149943-415153,1
      8 Хоффенхайм321371255-514647,9
      9 Майнц321261446-424243,8
      10 Боруссия М321181348-594142,7
      11 Айнтрахт Ф3210101242-464041,7
      12 Бохум321161534-483940,6
      13 Вольфсбург321151640-523839,6
      14 Аугсбург32981537-513536,5
      15 Герта32961735-673334,4
      16
      Стыковая зона
      		Штутгарт326111537-562930,2
      17
      Зона вылета
      		Арминия325121525-502728,1
      18
      Зона вылета
      		Гройтер Фюрт32392026-771818,8

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