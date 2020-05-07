Фрайбург - Унион 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия), вместимость: 34700
07 мая 2022, суббота. 16:30 МСК. Германия - Бундеслига, 33-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Фрайбург - Унион, которое состоится 07 Мая 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 33-й тур, оно проводится на стадионе: Европа-парк-Штадион (Фрайбург-им-Брайсгау, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Фрайбург
Фрайбург
Унион
Берлин
Главные тренеры
|Кристиан Штрайх
|Урс Фишер
История личных встреч
|15.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 16
|0 : 0
|20.02.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 1
|24.10.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 1
|07.03.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|3 : 1
|29.10.2019
|Кубок Германии
|2-й раунд
|1 : 3
|19.10.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|2 : 0
|15.05.2016
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 34
|2 : 1
|05.12.2015
|Германия - Вторая Бундеслига
|Тур 17
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|32
|24
|3
|5
|93-33
|75
|78,1
| 2
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|32
|20
|3
|9
|80-50
|63
|65,6
| 3
Лига чемпионов
|Байер
|32
|17
|7
|8
|74-44
|58
|60,4
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|32
|15
|10
|7
|56-40
|55
|57,3
| 5
Лига Европы
|РБ Лейпциг
|32
|16
|6
|10
|67-36
|54
|56,3
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Кёльн
|32
|14
|10
|8
|51-46
|52
|54,2
|7
|Унион
|32
|14
|9
|9
|43-41
|51
|53,1
|8
|Хоффенхайм
|32
|13
|7
|12
|55-51
|46
|47,9
|9
|Майнц
|32
|12
|6
|14
|46-42
|42
|43,8
|10
|Боруссия М
|32
|11
|8
|13
|48-59
|41
|42,7
|11
|Айнтрахт Ф
|32
|10
|10
|12
|42-46
|40
|41,7
|12
|Бохум
|32
|11
|6
|15
|34-48
|39
|40,6
|13
|Вольфсбург
|32
|11
|5
|16
|40-52
|38
|39,6
|14
|Аугсбург
|32
|9
|8
|15
|37-51
|35
|36,5
|15
|Герта
|32
|9
|6
|17
|35-67
|33
|34,4
| 16
Стыковая зона
|Штутгарт
|32
|6
|11
|15
|37-56
|29
|30,2
| 17
Зона вылета
|Арминия
|32
|5
|12
|15
|25-50
|27
|28,1
| 18
Зона вылета
|Гройтер Фюрт
|32
|3
|9
|20
|26-77
|18
|18,8