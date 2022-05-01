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Торино - Наполи 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
07 мая 2022, суббота. 16:00 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
Торино
Наполи

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Наполи, которое состоится 07 Мая 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торино
      Турин
      Наполи
      Неаполь
      Главные тренеры
      Хорватия Иван Юрич
      Италия Лучано Спаллетти
      История личных встреч
      17.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Наполи1 : 0Торино
      26.04.2021 Италия - Серия А Тур 33 Торино0 : 2Наполи
      23.12.2020 Италия - Серия А Тур 14 Наполи1 : 1Торино
      29.02.2020 Италия - Серия А Тур 26 Наполи2 : 1Торино
      06.10.2019 Италия - Серия А Тур 7 Торино0 : 0Наполи
      17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Наполи0 : 0Торино
      23.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Торино1 : 3Наполи
      06.05.2018 Италия - Серия А Тур 36 Наполи2 : 2Торино
      16.12.2017 Италия - Серия А Тур 17 Торино1 : 3Наполи
      14.05.2017 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 5Наполи
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Милан35238461-307773,3
      2
      Лига чемпионов
      		Интер М35229474-297571,4
      3
      Лига чемпионов
      		Наполи35217767-317066,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ювентус35209654-316965,7
      5
      Лига Европы
      		Рома351781055-405956,2
      6
      Лига Европы
      		Лацио351781070-535956,2
      7
      Лига конференций
      		Фиорентина351751354-475653,3
      8 Аталанта351511962-445653,3
      9 Верона3514101161-525249,5
      10 Торино3512111245-374744,8
      11 Сассуоло3512101360-614643,8
      12 Удинезе3510131254-544341,0
      13 Болонья3511101439-484341,0
      14 Эмполи359101646-653735,2
      15 Сампдория35962042-573331,4
      16 Специя35962037-633331,4
      17 Салернитана35782031-722927,6
      18
      Зона вылета
      		Кальяри356101932-642826,7
      19
      Зона вылета
      		Дженоа353161625-552523,8
      20
      Зона вылета
      		Венеция35572329-652221,0

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