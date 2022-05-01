Лацио - Сампдория 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
07 мая 2022, суббота. 21:45 МСК. Италия - Серия А, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Сампдория, которое состоится 07 Мая 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Сампдория
Генуя
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Марко Джампаоло
История личных встреч
|05.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 16
|1 : 3
|20.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 23
|1 : 0
|17.10.2020
|Италия - Серия А
|Тур 4
|3 : 0
|18.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 20
|5 : 1
|25.08.2019
|Италия - Серия А
|Тур 1
|0 : 3
|28.04.2019
|Италия - Серия А
|Тур 34
|1 : 2
|08.12.2018
|Италия - Серия А
|Тур 15
|2 : 2
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|4 : 0
|03.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 2
|07.05.2017
|Италия - Серия А
|Тур 35
|7 : 3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Милан
|35
|23
|8
|4
|61-30
|77
|73,3
| 2
Лига чемпионов
|Интер М
|35
|22
|9
|4
|74-29
|75
|71,4
| 3
Лига чемпионов
|Наполи
|35
|21
|7
|7
|67-31
|70
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|35
|20
|9
|6
|54-31
|69
|65,7
| 5
Лига Европы
|Рома
|35
|17
|8
|10
|55-40
|59
|56,2
| 6
Лига Европы
|Лацио
|35
|17
|8
|10
|70-53
|59
|56,2
| 7
Лига конференций
|Фиорентина
|35
|17
|5
|13
|54-47
|56
|53,3
|8
|Аталанта
|35
|15
|11
|9
|62-44
|56
|53,3
|9
|Верона
|35
|14
|10
|11
|61-52
|52
|49,5
|10
|Торино
|35
|12
|11
|12
|45-37
|47
|44,8
|11
|Сассуоло
|35
|12
|10
|13
|60-61
|46
|43,8
|12
|Удинезе
|35
|10
|13
|12
|54-54
|43
|41,0
|13
|Болонья
|35
|11
|10
|14
|39-48
|43
|41,0
|14
|Эмполи
|35
|9
|10
|16
|46-65
|37
|35,2
|15
|Сампдория
|35
|9
|6
|20
|42-57
|33
|31,4
|16
|Специя
|35
|9
|6
|20
|37-63
|33
|31,4
|17
|Салернитана
|35
|7
|8
|20
|31-72
|29
|27,6
| 18
Зона вылета
|Кальяри
|35
|6
|10
|19
|32-64
|28
|26,7
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|35
|3
|16
|16
|25-55
|25
|23,8
| 20
Зона вылета
|Венеция
|35
|5
|7
|23
|29-65
|22
|21,0