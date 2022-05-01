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Брест - Страсбург 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
07 мая 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
Брест
Страсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Страсбург, которое состоится 07 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Брест
      Брест
      Страсбург
      Страсбург
      Главные тренеры
      Армения Мишель Дер Закарян
      Франция Жюльен Стефан
      История личных встреч
      29.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 4 Страсбург3 : 1Брест
      03.02.2021 Франция - Лига 1 Тур 23 Страсбург2 : 2Брест
      25.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 8 Брест0 : 3Страсбург
      03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Брест5 : 0Страсбург
      11.03.2017 Франция - Лига 2 Тур 29 Страсбург4 : 1Брест
      15.10.2016 Франция - Лига 2 Тур 11 Брест2 : 1Страсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ35247479-347975,2
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель35198856-366561,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн351951177-366259,0
      4
      Лига Европы
      		Монако35188957-356259,0
      5
      Лига конференций
      		Ницца351871044-2960-158,1
      6 Страсбург351512858-395754,3
      7 Лион351511959-4555-153,3
      8 Ланс3515101055-445552,4
      9 Нант351491250-435148,6
      10 Лилль3513121042-435148,6
      11 Брест351391345-484845,7
      12 Реймс3510131238-384341,0
      13 Монпелье351271648-534341,0
      14 Труа35991733-473634,3
      15 Анже358111638-533533,3
      16 Лорьян358101734-593432,4
      17 Клермон35891835-653331,4
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен357101838-703129,5
      19
      Зона вылета
      		Бордо355121847-852725,7
      20
      Зона вылета
      		Метц354131831-622523,8

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