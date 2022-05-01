Брест - Страсбург 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция), вместимость: 17000
07 мая 2022, суббота. 18:00 МСК. Франция - Лига 1, 36-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брест - Страсбург, которое состоится 07 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 36-й тур, оно проводится на стадионе: Франсис-Ле Бле (Брест, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брест
Брест
Страсбург
Страсбург
Главные тренеры
|Мишель Дер Закарян
|Жюльен Стефан
История личных встреч
|29.08.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 4
|3 : 1
|03.02.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 23
|2 : 2
|25.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 8
|0 : 3
|03.12.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 16
|5 : 0
|11.03.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 29
|4 : 1
|15.10.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 11
|2 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|Штраф
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|75,2
| 2
Лига чемпионов
|Марсель
|35
|19
|8
|8
|56-36
|65
|61,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|59,0
| 4
Лига Европы
|Монако
|35
|18
|8
|9
|57-35
|62
|59,0
| 5
Лига конференций
|Ницца
|35
|18
|7
|10
|44-29
|60
|-1
|58,1
|6
|Страсбург
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|54,3
|7
|Лион
|35
|15
|11
|9
|59-45
|55
|-1
|53,3
|8
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|52,4
|9
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|48,6
|10
|Лилль
|35
|13
|12
|10
|42-43
|51
|48,6
|11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|45,7
|12
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|41,0
|13
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|41,0
|14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|34,3
|15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|33,3
|16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|32,4
|17
|Клермон
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|31,4
| 18
Стыковая зона
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|29,5
| 19
Зона вылета
|Бордо
|35
|5
|12
|18
|47-85
|27
|25,7
| 20
Зона вылета
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|23,8