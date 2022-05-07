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Ницца - Нант 07 Мая прямая трансляция

Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
07 мая 2022, суббота. 22:00 МСК. Кубок Франции, Финал
Ницца
Нант

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 07 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, Финал, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Ницца
      Ницца
      Нант
      Нант
      Главные тренеры
      Франция Кристоф Галтье
      Франция Антуан Комбуаре
      История личных встреч
      14.01.2022 Франция - Лига 1 Тур 21 Ницца2 : 1Нант
      12.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Нант0 : 2Ницца
      04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Нант1 : 2Ницца
      03.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 1Нант
      05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант1 : 0Ницца
      11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Ницца1 : 1Нант
      25.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Нант1 : 2Ницца
      18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 1Нант
      10.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Нант1 : 2Ницца
      18.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 30 Нант1 : 1Ницца
      Турнирная таблица
      1/32 финала
      Метка
      Валансьен
      Страсбург
      		0 : 1
      Париж
      Лион
      		17.12
      Труа
      Нанси
      		1 : 1 2 : 4
      Сарр-Юнион
      Версаль
      		0 : 1
      Паназоль
      Витре
      		1 : 1 3 : 4
      Тулуза
      Ним
      		4 : 1
      О Лион
      Бастия
      		1 : 3
      Юра Суд
      Сен-Дени
      		5 : 2
      Кретей
      Венисьё
      		3 : 0
      Генгам
      Амьен
      		2 : 3
      Чемин бас Давиньон
      Клермон
      		0 : 4
      Сошо
      Нант
      		0 : 0 4 : 5
      Кевийи-Руэн
      Лаваль
      		1 : 1 4 : 2
      Канн
      Дижон
      		1 : 1 3 : 2
      Таон
      Бове
      		3 : 3 4 : 2
      Лилль
      Осер
      		3 : 1
      Ренн
      Лорьян
      		1 : 0
      Марсель
      Канне Рошвилль
      		4 : 1
      Стад Пуатьевен
      Ланс
      		0 : 1
      Бержерак
      Метц
      		0 : 0 5 : 4
      Ред Стар
      Монако
      		0 : 2
      Лион-Дюшер
      Сент-Этьен
      		0 : 1
      Андрезьё
      Монпелье
      		0 : 1
      Реймс Сент-Анне
      Реймс
      		0 : 1
      Линас-Монлери
      Анже
      		2 : 0
      Васкеаль
      Ванн
      		0 : 4
      Динан-Леон
      Брест
      		0 : 0 12 : 13
      Бордо
      Ле-Жюмо
      		10 : 0
      Монтобан
      Ла Рош
      		1 : 2
      Шовиньи
      Шартр
      		2 : 1
      Шоле
      Ницца
      		0 : 1
      Феньи Ольнуа
      ПСЖ
      		0 : 3
      1/16 финала
      Метка
      A08
      		 Ницца
      		01.01
      A15
      		 Нант
      Витре
      		2 : 0
      A01
      		 Версаль
      Ла Рош
      		4 : 0
      A02
      		 Канн
      Тулуза
      		0 : 1
      A16
      		 Брест
      Бордо
      		3 : 0
      A06
      		 Монпелье
      Страсбург
      		1 : 0
      A03
      		 Бержерак
      Кретей
      		0 : 0 5 : 4
      A14
      		 Бастия
      Клермон
      		2 : 0
      A09
      		 Нанси
      Ренн
      		1 : 1 4 : 3
      A12
      		 Кевийи-Руэн
      Монако
      		1 : 3
      A13
      		 Таон
      Реймс
      		0 : 1
      A04
      		 Юра Суд
      Сент-Этьен
      		1 : 4
      A10
      		 Линас-Монлери
      Амьен
      		3 : 3 3 : 4
      A05
      		 Шовиньи
      Марсель
      		0 : 3
      A07
      		 Ванн
      ПСЖ
      		0 : 4
      A11
      		 Ланс
      Лилль
      		2 : 2 4 : 3
      1/8 финала
      Метка
      B08
      		 Нант
      Брест
      		2 : 0
      B05
      		 Нанси
      Амьен
      		0 : 2
      B01
      		 Тулуза
      Версаль
      		0 : 1
      B07
      		 Реймс
      Бастия
      		1 : 1 3 : 5
      B03
      		 Марсель
      Монпелье
      		1 : 1 5 : 4
      B02
      		 Бержерак
      Сент-Этьен
      		1 : 0
      B06
      		 Ланс
      Монако
      		2 : 4
      B04
      		 ПСЖ
      Ницца
      		0 : 0 5 : 6
      1/4 финала
      Метка
      QF4
      		 Монако
      Амьен
      		2 : 0
      QF2
      		 Бержерак
      Версаль
      		1 : 1 4 : 5
      QF1
      		 Ницца
      Марсель
      		4 : 1
      QF3
      		 Нант
      Бастия
      		2 : 0
      1/2 финала
      Метка
      SF1
      		 Ницца
      Версаль
      		2 : 0
      SF2
      		 Нант
      Монако
      		2 : 2 4 : 2
      Финал
      Метка
      F1
      		 Ницца
      Нант
      		07.05

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