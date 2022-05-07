Ницца - Нант 07 Мая прямая трансляция
Стадион: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция), вместимость: 80000
07 мая 2022, суббота. 22:00 МСК. Кубок Франции, Финал
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 07 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок Франции, Финал, оно проводится на стадионе: Стад де Франс (Сен-Дени, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|14.01.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 1
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 2
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|25.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 2
|18.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|10.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 2
|18.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
Турнирная таблица
1/32 финала
|Метка
| Валансьен
Страсбург
|0 : 1
| Париж
Лион
|17.12
| Труа
Нанси
|1 : 1 2 : 4
| Сарр-Юнион
Версаль
|0 : 1
| Паназоль
Витре
|1 : 1 3 : 4
| Тулуза
Ним
|4 : 1
| О Лион
Бастия
|1 : 3
| Юра Суд
Сен-Дени
|5 : 2
| Кретей
Венисьё
|3 : 0
| Генгам
Амьен
|2 : 3
| Чемин бас Давиньон
Клермон
|0 : 4
| Сошо
Нант
|0 : 0 4 : 5
| Кевийи-Руэн
Лаваль
|1 : 1 4 : 2
| Канн
Дижон
|1 : 1 3 : 2
| Таон
Бове
|3 : 3 4 : 2
| Лилль
Осер
|3 : 1
| Ренн
Лорьян
|1 : 0
| Марсель
Канне Рошвилль
|4 : 1
| Стад Пуатьевен
Ланс
|0 : 1
| Бержерак
Метц
|0 : 0 5 : 4
| Ред Стар
Монако
|0 : 2
| Лион-Дюшер
Сент-Этьен
|0 : 1
| Андрезьё
Монпелье
|0 : 1
| Реймс Сент-Анне
Реймс
|0 : 1
| Линас-Монлери
Анже
|2 : 0
| Васкеаль
Ванн
|0 : 4
| Динан-Леон
Брест
|0 : 0 12 : 13
| Бордо
Ле-Жюмо
|10 : 0
| Монтобан
Ла Рош
|1 : 2
| Шовиньи
Шартр
|2 : 1
| Шоле
Ницца
|0 : 1
| Феньи Ольнуа
ПСЖ
|0 : 3
1/16 финала
|Метка
A08
| Ницца
|01.01
A15
| Нант
Витре
|2 : 0
A01
| Версаль
Ла Рош
|4 : 0
A02
| Канн
Тулуза
|0 : 1
A16
| Брест
Бордо
|3 : 0
A06
| Монпелье
Страсбург
|1 : 0
A03
| Бержерак
Кретей
|0 : 0 5 : 4
A14
| Бастия
Клермон
|2 : 0
A09
| Нанси
Ренн
|1 : 1 4 : 3
A12
| Кевийи-Руэн
Монако
|1 : 3
A13
| Таон
Реймс
|0 : 1
A04
| Юра Суд
Сент-Этьен
|1 : 4
A10
| Линас-Монлери
Амьен
|3 : 3 3 : 4
A05
| Шовиньи
Марсель
|0 : 3
A07
| Ванн
ПСЖ
|0 : 4
A11
| Ланс
Лилль
|2 : 2 4 : 3
1/8 финала
|Метка
B08
| Нант
Брест
|2 : 0
B05
| Нанси
Амьен
|0 : 2
B01
| Тулуза
Версаль
|0 : 1
B07
| Реймс
Бастия
|1 : 1 3 : 5
B03
| Марсель
Монпелье
|1 : 1 5 : 4
B02
| Бержерак
Сент-Этьен
|1 : 0
B06
| Ланс
Монако
|2 : 4
B04
| ПСЖ
Ницца
|0 : 0 5 : 6
1/4 финала
|Метка
QF4
| Монако
Амьен
|2 : 0
QF2
| Бержерак
Версаль
|1 : 1 4 : 5
QF1
| Ницца
Марсель
|4 : 1
QF3
| Нант
Бастия
|2 : 0
1/2 финала
|Метка
SF1
| Ницца
Версаль
|2 : 0
SF2
| Нант
Монако
|2 : 2 4 : 2
Финал
|Метка
F1
| Ницца
Нант
|07.05